Bij een gewapende aanval op een universiteitscampus in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn maandag zeker 19 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeker 22 andere mensen raakten gewond.

Drie gewapende mannen vielen de campus in Kaboel maandag binnen en openden het vuur op studenten en personeelsleden. De inval duurde uiteindelijk zo'n zes uur.

Volgens ooggetuigen vond de aanval plaats tijdens een Iraans getint boekenevenement op de campus, maar naar het motief blijft het gissen. Ook over de daders is nog niets geweten. De taliban ontkenden meteen na de inval alle betrokkenheid.

Het is niet de eerste keer dat een Afghaanse universiteitscampus het doelwit wordt van terreur. In 2016 kwamen zestien mensen om het leven tijdens een aanval op de Amerikaanse Universiteit van Afghanistan. (Belga)

