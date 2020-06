Bij gewelddadige confrontaties tussen relschoppers en politie in Londen zijn zaterdag zeker veertien politieagenten gewond geraakt. Dat zegt de Londense politiecommissaris Cressida Dick. De schermutselingen deden zich voor na afloop van een grote antiracismebetoging in de Britse hoofdstad.

Volgens de Metropolitan Police werd een minderheid van de betogers zaterdagavond gewelddadig tegenover de politie, nadat de Black Lives Matters-mars voor het overige vreedzaam was verlopen. De relschoppers gooiden knallertjes en allerhande voorwerpen naar de politie. Een agente viel van haar paard en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Nog dertien andere collega's raakten gewond. De politie heeft veertien onruststokers opgepakt.

George Floyd

Ook vandaag staan verschillende antitracismebetogingen gepland, verspreid over het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor het protest is de dood van George Floyd, twee weken geleden in de Amerikaanse stad Minneapolis. In de Verenigde Staten kwamen al duizenden mensen op straat om politiegeweld en racisme aan te klagen, en dat protest is nu ook overgewaaid naar andere werelddelen. Ook in ons land wordt vandaag betoogd.

