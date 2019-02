Zaterdag brengt een spannende Nigeriaanse strijd tussen president Buhari en uitdager Abubakar

In totaal zijn er een zeventigtal presidentskandidaten, maar enkel Buhari en Abubakar maken kans. Ze vertegenwoordigen de twee grootste partijen: respectievelijk All Progressives Congress (APC) en People's Democratic Party (PDP). In 2014 namen Buhari en Abubakar het nog tegen elkaar op in de voorverkiezingen van de APC.

Vier jaar geleden haalde Buhari (76) het verrassend van toenmalig president Goodluck Jonathan. In de campagne had hij van de strijd tegen corruptie en de werkloosheid strijdpunten gemaakt, maar de balans die hij na vier jaar aan de knoppen kan voorleggen, is mager. Buhari heeft de reputatie te traag in actie te schieten, wat hem ook de bijnaam Baba Go Slow opleverde. Bovendien heeft hij last van een zwakke gezondheid: de voorbije vier jaar verbleef hij maandenlang in Londen voor verzorging. Nooit werd echter bekendgemaakt aan welke ziekte hij lijdt, wat de geruchtenmolen nog verder aanwakkerde. Die geruchten gingen zelfs zo ver dat beweerd werd dat Buhari overleden was en vervangen werd door een Soedanese dubbelganger.

Het is echter onzeker dat Buhari's tegenkandidaat Abubakar (72) daarmee gewonnen spel heeft. Net als Buhari is hij niet erg populair en evenmin heel charismatisch. Abubakars nadeel is dat rond hem al jarenlang een zweem van corruptie hangt. Van 1999 tot 2007 was hij al vicepresident, en toenmalig president Olusegun Obasanjo noemde zijn vroegere vice vorig jaar corrupt en ongeschikt voor het hoogste ambt. In oktober keerde Obasanjo echter zijn kar en sprak hij toch zijn steun uit voor Abubakar.

Wat deze verkiezingen ook onvoorspelbaar maakt, is dat beide favorieten moslims zijn uit het noorden van het land. Abubakars blik is echter gericht op het zuiden, in het noorden geniet hij minder steun.

De zittende president heeft weliswaar een voordeel, maar het is maar de vraag of dat voordeel voldoende is om hem een nieuwe termijn te gunnen. Weinig waarnemers durven op voorhand al een winnaar aan te duiden.

Met zijn slogan (Let's Get Nigeria Working Again) maakt Abubakar alvast een niet mis te verstane verwijzing naar Buhari's jobrapport. De werkloosheid heeft sinds Buhari's aantreden, ondanks zijn beloftes in de campagne van 2015, een hoge vlucht genomen: van 8,2 naar 23,1 pct in het derde kwartaal van 2018. Onder de jongeren is ruim een derde werkloos. In januari noemde Abubakar de werkloze jongeren een 'tijdbom'. 'We moeten jobs creëeren - anders zullen we op een dag door de werkloze jongeren overvallen worden', zei hij. Volgens de World Poverty Clock telt Nigeria wereldwijd het meeste mensen in extreme armoede: 87 miljoen, op ruim 200 miljoen Nigerianen.

Op het vlak van corruptie heeft Buhari wel het een en ander verwezenlijkt, al is niet iedereen even enthousiast over de als 'onkreukbaar' bekendstaande oud-generaal. Zo zou hij de anticorruptiecampagne vooral richten op zijn tegenstanders. Buhari's grote voordeel is dat zijn tegenstrever op dat punt makkelijk aan te pakken is, omdat de steenrijke politicus en zakenman in Nigeria bekendstaat als een van de meest corrupte Nigerianen. Zo was hij een tijdlang bevoegd voor de douane, terwijl hij een groot bedrijf actief in de import en export leidde.

In de laatste weken voor de verkiezingen kreeg Buhari's zuivere imago een deuk toen de voorzitter van het Hooggerechtshof, Walter Onnoghen, door Buhari opzijgezet werd omdat hij beschuldigd wordt van corruptie. Oppositie en het gerecht hekelen de 'autoritaire neigingen' van Buhari en hadden het over een 'staatsgreep tegen het juridisch apparaat'. Het is de voorzitter van het Hooggerechtshof die moet oordelen over kiesgeschillen en beschuldigingen van electorale fraude.

De veiligheid is een derde verkiezingsthema. Buhari slaagde er dan wel in het grondgebied van terreurbeweging Boko Haram grondig in te perken, op veel andere plaatsen blijft het onveilig. Dat heeft dan te maken met conflicten tussen herders en landbouwers, gewapende criminelen, kidnappings, rebellen in Biafra en Boko Haram, dat maar blijft opduiken. Buhari zou enkel de dreigingen voor zijn eigen etnische groep aanpakken, klinkt het.

Andere kandidaten voor het presidentschap zijn de oprichter van de 'Bring Back Our Girls'-beweging, Oby Ezekwesili, en een vroegere adjunctgouverneur van de Nigeriaanse centrale bank, Kinsley Moghalu.

Verwacht wordt dat goed 84 miljoen Nigerianen zaterdag naar de stembus trekken, al zijn er wel problemen met de verdeling van de kieskaarten. Ook de onveiligheid in sommige regio's helpt niet voor een vlot verloop. De nieuwe president moet een gewone meerderheid behalen, en in drie kwart van de staten minstens 25 procent van de stemmen halen.