Lia van Bekhoven houdt een opmerkelijke vacature tegen het licht die onlangs werd uitgeschreven door Dominic Cummings, de speciale adviseur van de Britse premier Boris Johnson.



Hoe zou het toch staan met de 'weirdos' waarmee de adviseur van premier Johnson de wandelgangen wil bevolken van de Britse overheid, vroeg ik me laatst af.In een van de meeste opzienbarende wervingscampagnes riep Dominic Cummings begin deze maand alle 'weirdos' op zich te melden voor een baan in de Britse ambtenarij. Cummings, die beschouwd wordt als de machtigste ongekozen functionaris in het land, wil een ingeslapen ambtenarenapparaat wakker schudden. Om Whitehall te verlevendigen zijn mensen met andersoortige talenten nodig. Niet alleen 'ongewone wiskundigen, natuurkundigen, computer- en data wetenschappers' maar ook 'sukkels met bijzondere vaardigheden'. Whitehall is meer dan de verzamelnaam voor het Britse overheidsapparaat. Wij spreken van een instituut dat het na-oorlogse cliché inspireerde van de Engelse heer met bolhoed op het hoofd, paraplu onder de arm en The Times binnen handbereik. Een apparaat dat volgens sommigen de ruggengraat was van het Britse imperium. En tot voor kort, voor Brexit in ieder geval, de reputatie had de gouden standaard te zijn voor ambtenarij waar ook ter wereld. Cummings ziet het anders. Volgens hem wordt Whitehall bevolkt door mensen zichzelf suf lullen over ''gender identitydiversityblah blah'' zonder ooit een origineel idee of beleidsplan te produceren. Een paradijs voor 'zelfverzekerde bluffers uit privé scholen', die 'geen ervaring hebben in de echte wereld'. Een definitie van de ideale functionaris Nieuwe Stijl, suggereerde Cummings in zijn blog, zou best wel eens 'een Chinees-Cubaanse loopjongen kunnen zijn uit een misdaadfamilie, ingehuurd door de KGB'. Enfin. U kent het type. (Nee, ik ook niet). Mocht de Chinese Cubaan het niet worden, dan kunnen 'mensen die zich een weg gevochten hadden uit een afschuwelijk hellhole' het geschiktst blijken het inefficiënte overheidsbestuur te hervormen. Van die 'super-talented weirdos'' wordt natuurlijk niet verwacht dat ze zich houden aan 'de verschrikkingen van het personeelsbeleid - waar natuurlijk de fik in moet'.De succesvolle kandidaten ('Ik weet per definitie niet waar ik naar zoek, maar wil dat Downing Street dergelijke mensen opspoort.') hoeven geen gespreid bed te verwachten. Als ze überhaupt een bed zien is dat meegenomen. 'Er zijn geen vrije avonden, je zult vele weekeinden opofferen en eerlijk gezegd zal het moeilijk zijn er een vriend/-in op na te houden'. O, en graag bij sollicitaties het woord 'misfit' vermelden in de onderwerpregel van je sollicitatiemail.Cummings, door oud premier David Cameron 'een carrièrepsychopaat' genoemd, is volgens sommigen een briljante 'out of the box'-denker. Zijn vele vijanden zien hem als een badinerende, intellectuele opschepper. Zeker is dat hij opvalt in Whitehall. Zoals je kan verwachten van een man die een éénmansguerrilla oorlog voert tegen het establishment, houdt hij zich niet aan de uren en hiërarchische normen die gelden in Whitehall, en al helemaal niet aan de geijkte kleding. De droomfabriek van 'de op een na machtigste man in het VK', is gebaseerd op zijn ervaringen in de Brexitcampagne. Als visionair en organisator van de 'Vote Leave'-campagne zag Cummings hoe 'een kleine groep mensen met weinig geld maar de juiste structuur, methode en motieven en een enorme doorbraak kan bewerkstelligen'. Volgende stap is met superslimme breinen en ontwrichtende persoonlijkheden een wetenschappelijke omwenteling ontketenen die van het VK 'de beste plek ter wereld maakt voor mensen die de toekomst kunnen uitvinden'. Ik weet niet wat de klopjacht op anders getalenteerden heeft opgeleverd, behalve dat de lepelkneder Uri Geller zich aanmeldde. De 73-jarige Israëliër beweert dat zijn carrière als goochelaar het 'perfecte masker' was voor spionagewerk voor de VS en Israel. 'U zegt iemand te zoeken die aan de grens staat van de wetenschap om in de toekomst te kijken? Kijk niet verder. Ik heb de macht van een helderziende. Vraag maar aan Mossad, de CIA en het Pentagon'. Onder zijn vele talenten biedt Geller aan Londen bij te staan in de Brexit-onderhandelingen over een akkoord met de EU. Als ik Geller was had ik dat laatste achterwege gelaten. Het is niet zo lang gelden dat hij zei met telepathie de uittreding uit de Europese Unie te zullen voorkomen.Het is best mogelijk dat Cummings gelijk heeft met zijn analyse dat overheidsfunctionarissen in Londen een trap tegen hun achterste nodig hebben. Maar of hij de originele talenten krijgt die hij zoekt? Voor de werkzekerheid hoef je het niet te doen. Die is niet veel beter dan een nul-urencontract van Deliveroo of Amazon. Of, in Cummings' woorden: 'Als je niet past ben je binnen enkele weken geschrapt. En je hoeft je daar later niet over te beklagen want ik heb dat nu duidelijk gemaakt'. Desondanks hebben er, las ik dit weekend, 35.000 mensen gereageerd.