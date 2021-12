Twee cipiers die dienst hadden de nacht dat zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein in zijn cel zelfmoord pleegde, hoeven niet de gevangenis in. De aanklager heeft de zaak tegen de twee beëindigd, omdat ze honderd uur taakstraf hebben uitgevoerd en zes maanden onder toezicht hebben gestaan.

Dat schrijft het agentschap Reuters.

Tova Noel en Michael Thomas gaven eerder al toe de veiligheidsrapporten bewust onjuist te hebben ingevuld in de bewuste nacht in augustus 2019. Noel en Thomas zeiden dat ze regelmatig controles hadden uitgevoerd bij Epstein, terwijl dat niet het geval was. Ze sliepen of zaten op het internet in plaats van elke dertig minuten te checken hoe het ging met Epstein.

De miljardair was kort voor zijn zelfmoord opgepakt op verdenking van grootschalig kindermisbruik en kinderhandel. Zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell werd woensdag schuldig bevonden in de misbruikzaak. De jury achtte bewezen dat zij meisjes voor Epstein ronselde. Welke straf ze krijgt, is nog niet bekend. Haar advocaten hebben al aangegeven in beroep te gaan.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Dat schrijft het agentschap Reuters.Tova Noel en Michael Thomas gaven eerder al toe de veiligheidsrapporten bewust onjuist te hebben ingevuld in de bewuste nacht in augustus 2019. Noel en Thomas zeiden dat ze regelmatig controles hadden uitgevoerd bij Epstein, terwijl dat niet het geval was. Ze sliepen of zaten op het internet in plaats van elke dertig minuten te checken hoe het ging met Epstein. De miljardair was kort voor zijn zelfmoord opgepakt op verdenking van grootschalig kindermisbruik en kinderhandel. Zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell werd woensdag schuldig bevonden in de misbruikzaak. De jury achtte bewezen dat zij meisjes voor Epstein ronselde. Welke straf ze krijgt, is nog niet bekend. Haar advocaten hebben al aangegeven in beroep te gaan.Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.