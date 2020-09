Het Japanse parlement heeft woensdag zoals verwacht ingestemd met de benoeming van Yoshihide Suga tot nieuwe premier van het land. De 71-jarige Suga volgt Shinzo Abe op, die opstapt wegens gezondheidsproblemen.

Suga won eerder deze week al een stemming om Abe (65) op te volgen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Daarmee was de weg vrijgemaakt om ook de nieuwe eerste minister te worden. De stemming in het parlement woensdag was een formaliteit. Suga was jarenlang de rechterhand van Abe, hij was zijn kabinetschef en regeringswoordvoerder. Hij is de oudste regeringsleider in Japan in zowat dertig jaar. De nieuwe premier zal woensdag nog zijn regering voorstellen.

Op de sleutelposten zullen er geen wijzigingen zijn. Zo behouden minister van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi en minister van Financiën Taro Aso hun ministerpost. Suga wil ook het beleid van Abe grotendeels voortzetten. Mogelijk zal Suga ook nieuwe verkiezingen uitschrijven. Als hij die wint, kan hij een volledige termijn als premier aan de slag. Nu mag hij alleen de ambtsperiode van Abe uitzitten. Dat betekent dat er over ongeveer een jaar weer verkiezingen gehouden moeten worden.

Suga won eerder deze week al een stemming om Abe (65) op te volgen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Daarmee was de weg vrijgemaakt om ook de nieuwe eerste minister te worden. De stemming in het parlement woensdag was een formaliteit. Suga was jarenlang de rechterhand van Abe, hij was zijn kabinetschef en regeringswoordvoerder. Hij is de oudste regeringsleider in Japan in zowat dertig jaar. De nieuwe premier zal woensdag nog zijn regering voorstellen. Op de sleutelposten zullen er geen wijzigingen zijn. Zo behouden minister van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi en minister van Financiën Taro Aso hun ministerpost. Suga wil ook het beleid van Abe grotendeels voortzetten. Mogelijk zal Suga ook nieuwe verkiezingen uitschrijven. Als hij die wint, kan hij een volledige termijn als premier aan de slag. Nu mag hij alleen de ambtsperiode van Abe uitzitten. Dat betekent dat er over ongeveer een jaar weer verkiezingen gehouden moeten worden.