Xi Jinping gaat samenzitten met Turkse president Erdogan tijdens top in Oezbekistan

De Chinese president Xi Jinping gaat in de marge van de tweedaagse top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in het Oezbeekse Samarkand samenzitten met zijn Turkse evenknie Recep Tayyip Erdogan. Dat heeft de Chinese staatstelevisie CCTV vrijdag aangekondigd, zonder verdere details te verschaffen.

Verschillende buitenlandse leiders, onder wie de Russische president Vladimir Poetin, blazen momenteel verzamelen in Samarkand, een historische stad op de oude Zijderoute, voor de tweedaagse top van de SSO. Naast de toonaangevende leden China en Rusland maken Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan deel uit van de SSO. Sinds 2017 zijn ook India en Pakistan officiële leden en woensdag werd het licht op groen gezet voor de toetreding van Iran.

Xi Jinping komt niet alleen op de koffie met president Erdogan. Op zijn planning staat ook een ontmoeting met Ebrahim Raisi, de president van het nieuwste lid van het regionale blok van Peking en Moskou. China had in 2021 een 25-jarig strategisch contract afgesloten met Iran. Peking heeft steeds kritiek geuit op de Westerse sancties tegen Iran.

China zocht al langer toenadering tot het Iraanse regime. Tijdens een zeldzaam bezoek in het land omschreef Xi Jinping Iran als de belangrijkste partner in het Midden-Oosten. Na spanningen met het Westen en het gekissebis over het Iraanse nucleaire programma heeft Iran zijn buitenlandbeleid een nieuwe richting gegeven. Om Westerse sancties te neutraliseren, kijkt Iran vooral naar China en Rusland voor economische en militaire samenwerking.