Wrak van verongelukt vliegtuig Emiliano Sala teruggevonden door West-Vlaams bedrijf

Dat heeft Patrick Reyntjens, oprichter en ceo van het bedrijf, gezegd aan VRT NWS.

Het schip Geo Ocean III vond het zwaar gehavende wrak zondagmiddag op de zeebodem in de buurt van het Kanaaleiland Guernsey.

Over het lot van de twee inzittenden, naast Sala ook de piloot D. Ibbotson, is er nog geen duidelijkheid. 'We wachten op het volgende tij om opnieuw met onze robot te kunnen duiken en de plek verder te onderzoeken,' zegt Reyntjens.

Vermist

Het vliegtuigje verdween twee weken geleden van de radar boven zee nabij de Kanaaleilanden, terwijl het Sala van Nantes naar Cardiff bracht, na zijn wintertransfer naar de Premier League-club.

GEOxyz heeft een vloot schepen waarmee het de zeebodem in kaart brengt. Het bedrijf uit Zwevegem werd afgelopen weekend ingeschakeld door de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) van het Engelse ministerie van Defensie om een vierkant van drie bij drie kilometer uit te kammen, legde Reyntjens uit aan de VRT.