Na de aanvallen tegen migranten in Zuid-Afrika zijn in Nigeria winkels en kantoren van Zuid-Afrikaanse ondernemingen aangevallen. De getroffen zaken liggen in de economische metropool Lagos, universiteitsstad Ibadan en grootstad Uyo, bericht de regering woensdag.

Boze jongeren staken volgens de media dinsdagavond de zaken en vestigingen in brand van het Zuid-Afrikaanse telecombedrijf MTN, ze vielen supermarkten aan van keten Shoprite en plunderden een winkel van kledijgroep PEP. 'De mensenmassa drong er binnen en in een paar minuten was de winkel leeg', zei een ooggetuige.

De regering van de staat Lagos veroordeelde het geweld. Ze gaat in tegen de Nigeriaanse zin voor gastvrijheid, klonk het.

Telecombedrijf MTN besliste woensdag om tijdelijk alle winkels in Zuid-Afrika te sluiten.

In Johannesburg, Zuid-Afrika, was enkele dagen eerder een bende plunderend en brandstichtend door een winkelcentrum getrokken. Het geweld breidde zich uit naar andere stadsdelen en naar de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria. Het geweld richtte zich vooral tegen migranten uit anderen landen van Afrika. Vijf personen kwamen om het leven, de politie arresteerde meer dan honderd verdachten. De onlusten vonden plaats voor een Afrika-congres van het Wereld Economisch Forum, dat woensdag in Kaapstad begon.

Nigeria besliste woensdag uit protest het congres te boycotten, nadat het een dag eerder al de Zuid-Afrikaanse ambassadeur op het matje had geroepen. Ook de regering van Zuid-Afrika toonde zich al uiterst bezorgd over het geweld.

Hoewel de Zuid-Afrikaanse regering in het algemeen praat over onaanvaardbare criminaliteit, berichten de media van het land steevast over doelgerichte aanvallen tegen buitenlandse winkeleigenaars en vrachtwagenchauffeurs. Ook in het verleden al werden inwijkelingen uit buurlanden als Lesotho, Mozambique en Zimbabwe verantwoordelijk gehouden voor de hoge werkloosheid in het land.