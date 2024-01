World Economic Forum gaat van start in Davos: alle complottheorieën op een rijtje

Van 15 tot 19 januari 2024 vindt in het Zwitserse bergdorp Davos het World Economic Forum plaats. Er gaan op het internet de gekste theorieën rond over dat Forum. Dit is uw factcheckgids doorheen het kluwen.

Knack publiceerde al tientallen factchecks over het World Economic Forum (WEF). Daarom besloten we het complotnarratief rond het WEF te duiden aan de hand van die factchecks.

