Inwoners van de Amerikaanse staat Oregon kunnen zich dinsdag, op de dag van de presidentsverkiezingen, ook uitspreken over de vraag of ze het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs zoals cocaïne, heroïne en lsd willen decriminaliseren.

Op papier heeft 'Measure 110' als doel om meer toegang te creëren tot drugsbehandelingen en -herstel, in de plaats van gevangenisstraffen, melden Amerikaanse media.

Concreet zou dat betekenen dat mensen die betrapt worden met kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik, de mogelijkheid krijgen om een boete van 100 dollar te betalen of zich aan te melden bij een van de nieuwe, gratis afkickcentra. Die zouden dan weer voor een stuk gefinancierd worden door belastinginkomsten uit in Oregon legale en geregulariseerde softdrugsindustrie.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, dan zou het de eerste wetgeving in zijn soort zijn die groen licht krijgt in de Verenigde Staten.

Tegenstanders zeggen dan weer dat de maatregelen de meest gevaarlijke drugs dreigt te normaliseren.

Oregon, in het uiterste westen van het land, is een van de meest vooruitstrevende staten van de VS.

Op papier heeft 'Measure 110' als doel om meer toegang te creëren tot drugsbehandelingen en -herstel, in de plaats van gevangenisstraffen, melden Amerikaanse media.Concreet zou dat betekenen dat mensen die betrapt worden met kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik, de mogelijkheid krijgen om een boete van 100 dollar te betalen of zich aan te melden bij een van de nieuwe, gratis afkickcentra. Die zouden dan weer voor een stuk gefinancierd worden door belastinginkomsten uit in Oregon legale en geregulariseerde softdrugsindustrie.Als het voorstel wordt goedgekeurd, dan zou het de eerste wetgeving in zijn soort zijn die groen licht krijgt in de Verenigde Staten.Tegenstanders zeggen dan weer dat de maatregelen de meest gevaarlijke drugs dreigt te normaliseren.Oregon, in het uiterste westen van het land, is een van de meest vooruitstrevende staten van de VS.