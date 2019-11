Voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg, die mogelijk in de race voor het Witte Huis stapt, wil maandag een grootschalige televisiecampagne starten voor een recordbedrag van 31 miljoen dollar.

Volgens Advertising Analytics heeft miljardair Bloomberg verspreid over 21 staten voor in totaal 31 miljoen dollar aan advertentieruimte ingekocht. Nooit heeft een presidentskandidaat meer aan televisiespots besteed. Het vorige record stond op naam van voormalig president Barack Obama. Die besteedde tijdens zijn campagne in 2012 een bedrag van bijna 25 miljoen dollar. Het bedrag dat Bloomberg wil besteden, bewijst de financiële slagkracht van de 77-jarige miljardair.

Bloomberg is een van de rijkste mensen ter wereld. Het zakenblad Forbes schat zijn vermogen op meer dan 50 miljard dollar. Verwacht wordt dat Bloomberg een gooi wil doen naar de Democratische nominatie. Daarom worden de manoeuvres van Bloomberg ook met argusogen gevolgd door de andere 17 presidentskandidaten bij de Democraten. Zo liet senator Bernie Sanders al verstaan dat hij 'walgde' van het feit dat 'Bloomberg of andere miljardairs denken dat ze het politieke proces kunnen omzeilen door tientallen miljoenen dollars uit te geven en zo de verkiezingen te kopen'. 'Wie voor zijn kandidatuur geen steun kan krijgen aan de basis, moet zich geen kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen', aldus Sanders.

Bloomberg heeft nog steeds niet officieel bevestigd dat hij in de race voor het Witte Huis stapt, maar diende eerder deze week wel de nodige documenten in bij de federale verkiezingscommissie. Vier jaar geleden deed Bloomberg ook al erg geheimzinnig over zijn mogelijke kandidatuur. Toen besliste hij uiteindelijk om niet als onafhankelijke kandidaat deel te nemen.