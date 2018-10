WoninGent over belabberde staat sociale woningen: 'Geen vrijgeleide om ganse wijk te slopen'

Het VAOE (Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed) stemde in met de sloop van een school, met als restrictie dat een 'representatief gedeelte van het schoolgebouw' behouden moet blijven. 'Je kan dus niet zomaar alles doen', besluit voorzitter Guy Reynebeau van WoninGent. De woonmaatschappij zegt dus restricties te moeten naleven op de site, die in de jaren '20 is opgetrokken en op een lijst van erfgoed staat. Dat compliceert het studiewerk naar een financieel haalbare opwaardering.

Woensdagavond ontkende sp.a-lijsttrekker Rudy Coddens nog dat het stadsbestuur getalmd had met het dossier. Omdat het om erfgoed zou gaan, beschuldigde hij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans van leugens, nadat ze voor de sloop had gepleit. Sinds 2017 wordt de piste van een sloop onderzocht.

Donderdag buigt de Raad van Bestuur van WoninGent zich over de zaak, in aanwezigheid van een toezichthouder van het kabinet van minister Homans. 'We willen kwalitatieve woningen', zegt Reynebeau, 'en stellen geen veto tegen een sloop, zoals bijvoorbeeld gebeurd is met de Rabottorens.'