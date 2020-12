De stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd het hoofd van de medicijnenwaakhond FDA te ontslaan als die niet aan het eind van de dag goedkeuring geeft aan het coronavaccin van farmabedrijven Pfizer en BioNTech.

Het dreigement vanuit het Witte Huis zou ervoor gezorgd hebben dat de FDA (Food and Drug Aministration) nog meer vaart achter de procedure zet, meldt The Washington Post.

Trumps stafchef Mark Meadows zou volgens ingewijden tegen FDA-chef Steve Hahn hebben gezegd dat hij zijn ontslagbrief moet indienen als er vrijdag nog geen goedkeuring is gegeven aan het als eerste ontwikkelde coronavaccin. Politieke bemoeienis met de waakhond geldt als ongepast. Taak van de FDA is om op basis van wetenschappelijke informatie te oordelen of een middel effectief en veilig is alvorens het goed te keuren voor gebruik. Trump beschuldigde de FDA er voor de verkiezingen van dat die om politieke redenen de ontwikkeling van een vaccin zou tegenhouden, en stelde dat FDA-ambtenaren tegen hem samenzweren.

'Politieke vertraging'

Trump had de afgelopen maanden dikwijls verkondigd dat er snel en voor de verkiezingen een coronavaccin zou zijn. Dat wekte bezorgdheid bij de medische gemeenschap, die vreesde dat Trump druk zou uitoefenen op de FDA om versneld een vaccin goed te keuren dat eventueel niet veilig en effectief is. Net na de Amerikaanse verkiezingen werd bekendgemaakt dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Volgens Trump was die timing bewust vertraagd en politiek gemotiveerd.

