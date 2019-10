Witte Huis zegt abonnement New York Times en Washington Post op: 'Besparing voor belastingbetalers'

Het Witte Huis heeft zijn abonnement met The New York Times en The Washington Post opgezegd. President Donald Trump vindt dat die twee kranten 'niet eerlijk' zijn tegenover hem.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Donald Trump

'We hebben onze abonnementen met die twee kranten niet vernieuwd', verklaarde woordvoerster Stephanie Grisham. 'Dat betekent een aanzienlijke besparing voor de belastingbetalers.' Trump trok maandag op Fox News nog fel van leer tegen The New York Times, zoals hij wel meer gedaan heeft. De president kondigde toen aan dat hij de krant niet meer wil ontvangen en voegde eraan toe dat hij ook het abonnement op The Washington Post zou opzeggen. 'Ze zijn fake. En ze verspreiden verkeerde informatie', aldus nog Trump.