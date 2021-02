Dat heeft Witte Huis-woordvoerster Jen Paski gemeld. De vorige Democratische president Barack Obama, van wie Biden de vicepresident was, is er in zijn twee termijnen niet in geslaagd de omstreden gevangenis te sluiten.

Als eerste stap zal de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis een uitgebreid onderzoek starten naar Guantanamo Bay. Daarbij zal de huidige situatie bekeken worden en bekeken worden welke stappen er genomen kunnen worden 'in overeenstemming met ons doel om Guantanamo te sluiten', aldus de woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad Emily Horne. De Veiligheidsraad zal daarvoor samenwerken de ministeries van Defensie, Justitie en Buitenlandse Zaken en ook met het Congres.

Guantanamo Bay werd in 2002 onder president George W. Bush geopend in de strijd tegen terrorisme die de VS lanceerden na de aanslagen van 11 september 2001. De VS sloten er vermoedelijke islamistische terroristen op die onder meer in Irak of Afghanistan werden opgepakt. Het merendeel van de gedetineerden in Guantanamo is nooit aangeklaagd of berecht. In 2003 bevonden zich volgens VN-experten 700 gevangenen in Guantanamo Bay, van wie er sommigen jarenlang werden vastgehouden.

Vandaag bevinden zich nog een veertigtal gevangenen in de gevangenis. Mensenrechtenactivisten vragen dat het kamp snel gesloten wordt.

Minister van Defensie Lloyd Austin steunt het plan van Biden om de gevangenis te sluiten, aldus een woordvoerder van het Pentagon vrijdag. De Amerikaanse regering wil het land beschermen, maar ook de wetten naleven, klinkt het.

Als eerste stap zal de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis een uitgebreid onderzoek starten naar Guantanamo Bay. Daarbij zal de huidige situatie bekeken worden en bekeken worden welke stappen er genomen kunnen worden 'in overeenstemming met ons doel om Guantanamo te sluiten', aldus de woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad Emily Horne. De Veiligheidsraad zal daarvoor samenwerken de ministeries van Defensie, Justitie en Buitenlandse Zaken en ook met het Congres.Guantanamo Bay werd in 2002 onder president George W. Bush geopend in de strijd tegen terrorisme die de VS lanceerden na de aanslagen van 11 september 2001. De VS sloten er vermoedelijke islamistische terroristen op die onder meer in Irak of Afghanistan werden opgepakt. Het merendeel van de gedetineerden in Guantanamo is nooit aangeklaagd of berecht. In 2003 bevonden zich volgens VN-experten 700 gevangenen in Guantanamo Bay, van wie er sommigen jarenlang werden vastgehouden. Vandaag bevinden zich nog een veertigtal gevangenen in de gevangenis. Mensenrechtenactivisten vragen dat het kamp snel gesloten wordt. Minister van Defensie Lloyd Austin steunt het plan van Biden om de gevangenis te sluiten, aldus een woordvoerder van het Pentagon vrijdag. De Amerikaanse regering wil het land beschermen, maar ook de wetten naleven, klinkt het.