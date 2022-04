Het Witte Huis organiseert op 12 mei een wereldwijde top rond de corona-epidemie. Dat heeft het maandag aangekondigd. De bijeenkomst dient ook om de wereld voor te bereiden op andere mogelijke bedreigingen voor de volksgezondheid in de toekomst.

Het gaat om een virtuele top, voorgezeten door de Verenigde Staten en Duitsland, Indonesië, Senegal en Belize. Die laatste landen staan op dit moment aan het hoofd van respectievelijk de G7, de G20, de Afrikaanse Unie en de Caribische handelsorganisatie Caricom.

Het is de bedoeling om extra inspanningen te mobiliseren om een einde te maken aan de pandemie. 'We roepen wereldleiders, het middenveld, ngo's en particulieren op om nieuwe toezeggingen te doen en oplossingen aan te dragen om de wereldbevolking te vaccineren, levens te redden en overal ter wereld betere bescherming op te bouwen', klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht dat maandag werd verspreid. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de wereld beter voor te bereiden op mogelijke toekomstige pandemieën.

Het gaat om de tweede mondiale top over de coronapandemie. Op 22 september vorig jaar organiseerde de Amerikaanse president Joe Biden een gelijkaardig evenement. Hij pleitte er toen voor om wereldwijd meer in te zetten op vaccinatie tegen het virus.

De coronapandemie heeft wereldwijd al aan meer dan zes miljoen mensen het leven gekost en de wereldeconomie ontwricht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de pandemie nog steeds niet voorbij en kunnen er nog grote opstoten komen.

Het gaat om een virtuele top, voorgezeten door de Verenigde Staten en Duitsland, Indonesië, Senegal en Belize. Die laatste landen staan op dit moment aan het hoofd van respectievelijk de G7, de G20, de Afrikaanse Unie en de Caribische handelsorganisatie Caricom. Het is de bedoeling om extra inspanningen te mobiliseren om een einde te maken aan de pandemie. 'We roepen wereldleiders, het middenveld, ngo's en particulieren op om nieuwe toezeggingen te doen en oplossingen aan te dragen om de wereldbevolking te vaccineren, levens te redden en overal ter wereld betere bescherming op te bouwen', klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht dat maandag werd verspreid. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de wereld beter voor te bereiden op mogelijke toekomstige pandemieën.Het gaat om de tweede mondiale top over de coronapandemie. Op 22 september vorig jaar organiseerde de Amerikaanse president Joe Biden een gelijkaardig evenement. Hij pleitte er toen voor om wereldwijd meer in te zetten op vaccinatie tegen het virus. De coronapandemie heeft wereldwijd al aan meer dan zes miljoen mensen het leven gekost en de wereldeconomie ontwricht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de pandemie nog steeds niet voorbij en kunnen er nog grote opstoten komen.