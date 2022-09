Witte Huis: Amerikaanse economie ‘veerkrachtig’ ondanks wereldwijde onrust

De Amerikaanse economie blijft ‘veerkrachtig ondanks de mondiale uitdagingen’. Dat stelt het Witte Huis woensdag na een bijeenkomst van verschillende ministers en adviseurs met president Joe Biden.

Volgens hen is het ‘noodzakelijk om vooruitgang te blijven boeken bij het terugdringen van de prijzen en bij het uitvoeren van historische overheidsinvesteringen in infrastructuur, industrie en energietransitie’, klinkt het in een verklaring.

Today I met with my economic team for an update on global markets.

Our economy remains resilient in the face of challenges — we’ll continue making progress cutting prices and implementing responsible investments in our infrastructure, manufacturing, and clean energy transition. pic.twitter.com/RbmIHpZ5kd

— President Biden (@POTUS) September 28, 2022