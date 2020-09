De omstreden Wit-Russische staatsleider Aleksandr Loekasjenko heeft woensdag verrassend de eed afgelegd voor zijn zesde mandaat als president. Dat meldt het staatsagentschap BelTA, dat geen foto publiceerde van het evenement.

Volgens de berichtgeving zouden enkele honderden mensen aanwezig zijn geweest. De datum was alleszins niet aangekondigd voor het grote publiek. Loekasjenko legde de eed af in het Wit-Russisch, met de hand op de grondwet, en ondertekende het certificaat van de eedaflegging. Dat de eedaflegging in het geheim gebeurde, zou volgens de politicoloog Valeri Karbelevitsj in Minsk aantonen dat het machtsapparaat schrik heeft voor protesten van de bevolking.

Volgens de verkiezingsautoriteiten had Loekasjenko meer dan 80 procent van de stemmen verkregen bij de verkiezingen in augustus. De aanhangers van de oppositie spreken van fraude. Ook de Europese Unie zei dat de verkiezingen niet vrij en niet eerlijk waren. Sinds de verkiezingen komt het in Wit-Rusland tot historische protesten. De tegenstanders van Loekasjenko eisen dat hij aftreedt en dat er nieuwe verkiezingen plaatsvinden, waarbij hij geen kandidaat meer is.

