Wit-Rusland is bereid om nucleaire wapens in ontvangst te nemen in het geval van een dreiging door het Westen. Dat heeft president Aleksandr Loekasjenko verklaard, terwijl de spanningen rond de Oekraïne-crisis oplopen.

'Als het nodig is, zullen we niet enkel nucleaire wapens inzetten, maar ook supernucleaire wapens om ons territorium te beschermen', aldus Loekasjenko.

Dit zou het geval kunnen zijn als er 'domme maatregelen' worden genomen door de 'rivalen en tegenstanders' van Wit-Rusland, een bondgenoot van Rusland in de crisis met het Westen over Oekraïne, zei Loekasjenko. 'Als er geen bedreigingen zijn van onvriendelijke landen tegen Wit-Rusland, zouden er hier honderd jaar lang geen kernwapens nodig zijn,' voegde hij eraan toe.

Loekasjenko had Rusland al voorgesteld om kernwapens in Wit-Rusland in te zetten als Amerikaanse kernkoppen op Pools grondgebied zouden worden opgesteld. Rusland zei 'nota te hebben genomen' van het voorstel van de Wit-Russische president.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, reageerde door uit te leggen dat het bondgenootschap al het nodige doet 'om zich te wapenen tegen de dreiging van nucleaire ontplooiing aan zijn oostflank' na de schending door Rusland van het INF-verdrag over kernwapenbeheersing. Volgens de NAVO heeft Rusland een raketsysteem ontwikkeld en in gebruik genomen dat in strijd is met het INF-verdrag en dat aanzienlijke risico's inhoudt voor de veiligheid.

Toen de Sovjet-Unie uiteenviel in 1991, deed Wit-Rusland net als andere ex-Sovjetrepublieken afstand van de kernwapens die op zijn grondgebied waren opgesteld. Het land stemde er onder druk van de VS mee in om de wapens terug te geven aan Rusland.

De Wit-Russische grondwet bepaalde toen dat het land een 'kernwapenvrije zone' zou blijven. Het artikel dat dit bepaalt, is echter vervangen in de nieuwe versie van de wet die Loekasjenko heeft voorgesteld. Op 27 februari vindt een referendum plaats waarin de Wit-Russen over die grondwetshervorming kunnen stemmen.

De Verenigde Staten maken zich zorgen over die hervorming. Die zou betekenen dat nucleaire wapens kunnen worden ingezet in Wit-Rusland, dat grenst aan Oekraïne en Polen.

Loekasjenko wordt vrijdag in Rusland verwacht voor besprekingen met zijn ambtgenoot en bondgenoot Vladimir Poetin.

