De 38-jarige Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova zit opgesloten in een gevangenis in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, zegt haar vader Aleksander Kolesnikov. Ze zou in voorlopige hechtenis genomen zijn.

Maria Kolesnikova is samen met Svetlana Tichanovskaja, Viktoria Tsepkalo en Olga Kovalkova een van de boegbeelden van de oppositite tegen de Wit-Russische autoritaire leider Aleksander Loekasjenko. Terwijl de andere drie vrouwen al enige tijd in het buitenland verblijven, bleef Kolesnikova wel in Wit-Rusland om deel te nemen aan de massabetogingen tegen het bewind van Loekasjenko, maar maandag verdween ze plots.

Kolesnikova zou door de autoriteiten onder druk zijn gezet om de grens over te steken naar Oekraïne, maar zou dat geweigerd hebben, waarna ze aangehouden werd. Volgens de Coördinatieraad, het oppositieorgaan in Wit-Rusland, is haar appartement in Minsk vandaag/woensdag doorzocht.

Geweldloze machtswissel

Eerder werden al andere leden van de Coördinatieraad aangehouden of gedwongen om de grens over te steken richting Wit-Russische buurlanden. De oppositiebeweging ijvert voor een geweldloze machtswissel in Wit-Rusland.

Loekasjenko is er al sinds 1994 president, maar wil ondanks de massale straatbetogingen naar aanleiding van de verkiezingen begin augustus van geen wijken weten. Aleksander Loekasjenko haalden toen naar eigen zeggen meer dan 80 procent van de stemmen tegenover slechts 10,12 procent voor Tichanovskaja, maar volgens de oppositie is er op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd.

