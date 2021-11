De Wit-Russische oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel bekritiseerd omdat ze recentelijk een telefoongesprek had met de Wit-Russische dictator Alexander Loekasjenko. 'Vanuit het perspectief van het Wit-Russische volk zag dat er heel vreemd uit', zei Tichanovskaja maandag in Wenen, na een conferentie van het Wit-Russische middenveld.

Tichanovskaja zei dat Loekasjenko niet gelegitimeerd kon worden via diplomatieke dialoog, ook al gingen telefoongesprekken met Minsk enkel over de huidige migratiecrisis aan de Pools-Wit-Russische grens. Ze riep de internationale gemeenschap op om druk te blijven zetten op Loekasjenko en voor de vrijlating van politieke gevangenen.

'De binnenlandse situatie in Wit-Rusland is erger dan ooit', zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, die de conferentie in Wenen bijwoonde via videolink. Hij riep de oppositie in ballingschap op om verenigd te blijven. De druk op Loekasjenko moet ook behouden blijven, klonk het. Maas verwees naar het vijfde pakket sancties van de Europese Unie, dat momenteel nog wordt opgesteld.

Na de gestolen presidentsverkiezingen in Wit-Rusland vorig jaar, die niet erkend werden door de EU, waren er grootschalige protesten tegen Loekasjenko. Dat protest werd met geweld onderdrukt. De EU bekritiseert Loekasjenko ook omdat die migranten uit het Midden-Oosten naar de grens met de EU zou gebracht hebben. Het zou om vergelding gaan voor de sancties en voor de beslissing om hem niet te erkennen als de legitieme leider van het land.

Bondskanselier Angela Merkel had maandag, na de uitspraken van Tichanovskaja, een telefoongesprek met haar. Daarin bevestigde ze haar steun aan de democratische beweging in Wit-Rusland, zei Merkels woordvoerder Steffen Seibert. 'Ook moet de politieke leiding in Wit-Rusland ophouden met de repressie tegen oppositie en onafhankelijke journalisten, gevangenen vrijlaten en een serieuze dialoog aangaan met de samenleving', klinkt het in de mededeling. Merkel herhaalde ook haar oproep tot 'eerlijke en vrije nieuwe verkiezingen'.

