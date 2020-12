Honderden Wit-Russen hebben zondag hun protest tegen president Aleksander Loekasjenko voortgezet. In de hoofdstad Minsk lieten ze witte en rode ballonnen de lucht in als teken van hun ongenoegen. Anderen marcheerden door woonwijken met rood-witte vlaggen, de kleur van de oppositie, zo is op geposte foto's en video's op het berichtenplatform Telegram te zien.

Er zouden meerdere demonstranten zijn opgepakt. Een massaal ingrijpen door gemaskerde veiligheidstroepen, zoals in voorgaande weken, bleef uit. De oppositie had opgeroepen tot de ballonactie, ook om veel arrestaties te voorkomen vlak voor de jaarwisseling. Sinds het begin van de protesten, meer dan vier maanden geleden, zijn meer dan 30.000 mensen door de politie opgepakt. De prodemocratische beweging eist het aftreden van Loekasjenko, maar ook nieuwe verkiezingen en vrijlating van alle politieke gevangenen. De veiligheidstroepen waren wel met een groot contingent aanwezig in Minsk.

Er waren ook aanhangers van het autoritaire staatshoofd in de hoofdstad. Ze begroetten de passerende politieagenten, meldt de onafhankelijke nieuwsportaal tut.by. De 66-jarige Loekasjenko riep zichzelf na de omstreden presidentsverkiezingen op 9 augustus uit tot winnaar met 80,1 procent van de stemmen, na 26 jaar aan de macht te zijn geweest. De democratische beweging ziet oppositieleider Svetlana Tichanovskaja als de winnaar. Ze is naar het Litouwen gevlucht. De Europese Unie heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de verkiezingen en het harde optreden tegen de oppositie. De EU stelde al sancties in tegen tientallen personen rond Loekasjenko. Zij mogen de EU niet meer in en hun tegoeden bij Europese banken zijn bevroren.

