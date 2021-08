De Wit-Russische atlete Krystsina Tsimanoeskaja, die binnen enkele uren verwacht wordt in Wenen vanuit Tokio, zal daarna een vliegtuig nemen naar Polen. Daar heeft ze een humanitair visum gekregen. Dat hebben de Oostenrijkse autoriteiten woensdag gemeld.

'Volgens de informatie die we hebben, wordt verwacht dat ze vanavond (woensdag, red.) naar Warschau vertrekt', aldus een woordvoerder van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Het vliegtuig van Austrian Airlines met Tsimanoeskaja zal volgens de website van de luchthaven kort voor 15 uur in Wenen landen. Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken is er op dit moment geen persconferentie gepland bij haar tussenstop in Oostenrijk.

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar 'incompetente en nalatige coaches'. 'Ik ga niet terug naar Wit-Rusland', zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het Internationaal Olympisch Comité. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum.

Ze verliet woensdagochtend de ambassade in een auto met getinte ruiten, zodat het onmogelijk was haar met zekerheid te identificeren. Op de luchthaven wachtten woensdag tientallen Japanse en buitenlandse journalisten haar op bij het loket van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT. Het IOC heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Wit-Rusland, dat wordt voorgezeten door de zoon van president Aleksandr Loekasjenko.

