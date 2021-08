In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een Wit-Russische activist verdwenen. Het gaat om het hoofd van een ngo - het Wit-Russische Huis in Oekraïne - die hulp biedt aan Wit-Russische burgers die de repressie in hun land zijn ontvlucht.

Dat meldt zijn organisatie via Telegram.

Vitali Tsjitsjov ging maandagochtend joggen in Kiev maar keerde niet terug, aldus zijn ngo. Hij was niet bereikbaar op zijn mobiele telefoon.

Mensenrechtenorganisatie Viasna zei op Telegram dat vrienden van Tsjitsjov hebben laten weten dat hij al eerder tijdens het joggen door onbekenden was gevolgd. Volgens het Wit-Russische huis zijn politie en vrijwilligers met behulp van speurhonden een zoekactie gestart in het gebied waar de man ging sporten, maar dat leverde tot hiertoe geen resultaat op. Heel wat Wit-Russen zijn als gevolg van de zware repressie tegen mensen met een afwijkende mening hun land ontvlucht. Vaak trekken ze naar Oekraïne, Polen of Litouwen. Wit-Rusland wordt sinds 1994 met ijzeren vuist geregeerd door president Alexander Loekasjenko.

