De directeur van een ngo die mensen helpt die uit Wit-Rusland zijn gevlucht en die vermist was in Oekraïne, is dood teruggevonden in Kiev. Dat meldt de politie, die een onderzoek is gestart naar moord.

'De Wit-Russische burger Vitali Tsjitsjov, die maandag in Kiev verdween, werd dinsdag opgehangen gevonden in een van de parken van Kiev, dicht bij waar hij woonde', aldus de politie in een verklaring.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe de man is gestorven. De politie sluit niet uit dat het om een moord met voorbedachten rade gaat die de daders als een zelfmoord wilden voorstellen.

Tsjitsjov ging maandagochtend joggen in Kiev maar keerde niet terug. Hij was niet bereikbaar op zijn mobiele telefoon, meldde zijn werkgever. Mensenrechtenorganisatie Viasna zei op Telegram dat vrienden van Tsjitsjov hebben laten weten dat hij al eerder tijdens het joggen door 'onbekenden' was gevolgd.

Tsjitsjov was de oprichter van de organisatie 'Het Wit-Russiche Huis', die mensen bijstaat die door het regime worden vervolgd. Volgens zijn organisatie is Tsjitsjov het slachtoffer geworden van een 'geplande operatie' van het regime.

Heel wat Wit-Russen zijn als gevolg van de zware repressie tegen mensen met een afwijkende mening hun land ontvlucht. Vaak trekken ze naar Oekraïne, Polen of Litouwen.

Wit-Rusland wordt sinds 1994 met ijzeren vuist geregeerd door president Alexander Loekasjenko.

Kristina Timanovskaya

De zaak komt net na het incident op de Olympische Spelen rond sprintster Kristina Timanovskaya. De 24-jarige Timanovskaya zei zondag dat de baas van haar team haar had gedwongen af te zien van verdere deelname aan de Spelen. Vergezeld door leidinggevenden van het Wit-Russische Olympische Comité ging ze naar de luchthaven om terug te keren naar huis. Maar daar weigerde ze op het vliegtuig te stappen omdat ze vreesde bij thuiskomst in de gevangenis te belanden. Zondag heeft zij het IOC om hulp verzocht en maandag is ze naar de Poolse ambassade in Tokio gegaan.

