Na de gezamenlijke militaire oefeningen die aflopen op 20 februari, zullen er geen Russische soldaten in Wit-Rusland blijven. Dat heeft de Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makei gezegd.

'Geen enkele soldaat, geen enkel materieel zal op het territorium van Wit-Rusland blijven na de manoeuvres met Rusland', verzekerde Makei. De minister rechtvaardigde de militaire oefeningen met de volgens hem dreigende activiteiten van de NAVO in de regio. 'Het is een antwoord op de acties van onze westerse partners', zei hij. 'Noch Moskou, noch Minsk heeft belang bij een oorlog.'

De aanwezigheid van Russische troepen in Wit-Rusland voedde mee de vrees van een Russische inval in Oekraïne. De NAVO steunt Kiev in het conflict met Moskou. De militaire oefeningen gingen op 10 februari van start en werden in januari voorafgegaan door een grote inzet van Russische troepen, met pantserwagens, luchtafweergeschut en gevechtsvliegtuigen. Ze vinden plaats terwijl Moskou een troepenmacht van meer dan 100.000 heeft verzameld aan de grens met Oekraïne. Sinds dinsdag zijn er wel de eerste tekenen van de-escalatie.

