De kiescommissie in Wit-Rusland heeft president Aleksandr Loekasjenko uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van zondag met 80,1 procent van de stemmen. Dat is, volgens het staatspersagentschap Belta, het officiële resultaat van felbetwiste verkieizngen.

De grote tegenstander van Loekasjenko, Svetlana Tichanovskaja, kreeg volgens die 'officiële' cijfers maar 10,12 procent van de stemmen. De 37-jarige vrouw gaat er echter van uit dat ze tussen 60 en 70 procent van de stemmen had gekregen. Tichanovskaja zei vrijdag nog dat de meerderheid van de mensen niet gelooft in een zege van Loekasjenko. Zelf bevindt ze zich in buurland Litouwen. Sinds de verkiezingen op zondag worden op sociale media talrijke berichten gedeeld die wijzen op massale fraude. Zo is er sprake van vooraf ingevulde kiesbrieven.

Sinds de verkiezingen vinden al dagenlang protesten plaats in Wit-Rusland.

