Berta Soler van de oppositiebeweging Damas de Blanco maakt zich zorgen over de toestand in Cuba.

Berta Soler:Damas de Blanco (Dames in het Wit) verenigt de echtgenoten van politieke gevangenen in Cuba - op dit moment zijn er nog altijd honderdveertig. Al bijna twintig jaar ijveren we voor de mensenrechten in ons land, en al bijna even lang wordt al onze communicatie afgetapt en worden onze leden geregeld achtervolgd en gearresteerd door de politie. Wie daarachter zit? De Communistische Partij, natuurlijk, die bejaardenclub van dieven en maffiosi die al zes decennia de macht stevig in handen heeft. Zal daar verandering in komen, nu Raúl Castro zijn pensioen als partijleider heeft aangekondigd? Soler:In geen geval. Toen Castro in 2018 het presidentschap doorgaf aan Miguel Díaz-Canel is alles bij het oude gebleven. Waarom zou dat nu anders zijn? De Communistische Partij heeft het over 'politieke continuïteit', maar er is vooral continuïteit van corruptie, onderdrukking, onderontwikkeling en hongersnood. Cuba blijft een land in crisis. De coronacrisis heeft de situatie nog verergerd. Er zijn grote tekorten aan alles. Een gemiddelde Cubaan spendeert vier uur aan dagelijkse boodschappen omdat de wachtrijen zo lang zijn. De regering grijpt de crisis aan om nog meer te controleren en militariseren. Voor de Cubaanse bevolking is het leven een hel geworden. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie lijkt Cuba, met 500 doden, wel amper door covid-19 getroffen te zijn. Soler: De Cubaanse regering misleidt zowel haar eigen bevolking als de internationale gemeenschap. Niet moeilijk: ze controleert alle mediakanalen. Het precieze aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden kennen we simpelweg niet. We zien wél dat verschillende schoolgebouwen al omgevormd zijn tot ziekenhuizen. Mondmaskers? Daar hebben we aldoor een tekort aan. Social distancing en handhygiëne? Vergeet het maar, in een land als Cuba. En dan zou de besmettingsgraad hier al een jaar lager zijn dan in westerse landen? Geloof het maar niet. Cuba geeft aan vijf eigen coronavaccins in ontwikkeling te hebben, en kreeg laatst zelfs grote lof van het Britse medische blad The Lancet. Toeristen wordt een gratis vaccin beloofd. U trekt dat succesverhaal in twijfel? Soler: Ik zou mensen die naar Cuba willen reizen toch vooral aanmanen tot grote voorzichtigheid. Ik heb vijfentwintig jaar in een ziekenhuislaboratorium gewerkt, en ben daarmee gestopt omdat het zo frustrerend was dat er nooit voldoende materiaal beschikbaar was. De Cubaanse regering wil de wereld doen geloven dat onze gezondheidszorg de crisis de baas kan, maar onze ziekenhuizen hebben niet eens voldoende naalden om bloed af te nemen. Ik betwijfel ook of er voldoende beademingsapparatuur of medicatie is. En dan zouden de hoogstaande onderzoekscentra plots als paddenstoelen uit de grond schieten? Nogmaals: geloof niet alles wat onze regering u op de mouw probeert te spelden.