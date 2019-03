Een mannetjesputter en een oerkracht, maar de fun is belangrijker dan de hits: zo profileert Peter Sagan zich. Als een Tijl Uilenspiegel op wielen. 'Misschien verlies ik liever een fantastische koers dan dat ik een saaie koers win', vertelt hij in Mijn wereld, zijn vlot verkopende picareske autobiografie van eind vorig jaar. Gemiddeld wint Sagan een koers of vijftien per seizoen, maar de drievoudige wereldkampioen weet ook wat verliezen is. Sinds zijn profdebuut, negen jaar geleden, is Peter Sagan voor elke eendagskoers de topfavoriet, en toch staan er amper twee grote klassiekers op zijn erelijst: de Ronde van 2016 en Parijs-Roubaix van 2018. Dat zijn er evenveel als Alexander Kristoff, John Degenkolb of Niki Terpstra: topcoureurs, ja, maar niet op dezelfde hoogte als Peter de Grote.

