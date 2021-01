Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, komt niet voorwaardelijk vrij en blijft opgesloten in Groot-Brittannië. Dat heeft een rechtbank in Westminster woensdag beslist.

De aanklager toonde woensdag aan dat de 49-jarige Assange over de 'middelen' beschikt die nodig zijn om te vluchten en wees met name op het aanbod van politiek asiel dat hij maandag van Mexico kreeg. Een rechter in Londen besliste maandag dat Assange niet moet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Assange wordt er in de VS van beschuldigd de publicatie van geheime informatie mogelijk te hebben gemaakt. De VS gingen in hoger beroep om Assange alsnog uitgeleverd te krijgen en wilden niet dat hij voorwaardelijk zou vrijkomen.

Een advocaat van de Amerikaanse regering waarschuwde dat de WikiLeaks-oprichter opnieuw zou kunnen vluchten. De zaak draait rond het openbaar maken van 470.000 documenten die betrekking hebben op de Amerikaanse diplomatie en de oorlogen in Afghanistan en Irak. Dat gebeurde in 2010. Later werden via WikiLeaks ook nog eens 250.000 diplomatieke berichten op straat gegooid. Volgens het Amerikaanse gerecht heeft Assange op die manier Chelsea Manning, die voor het leger werkte, de mogelijkheid geboden geheime informatie publiek te maken.

