Julian Assange, de oprichter van het onthullingsplatform Wikileaks, blijft zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aanvechten. 'Ik laat me niet op vrijwillige basis uitleveren aan de VS als journalist die vele prijzen heeft gewonnen en veel mensen heeft beschermd', zei Assange volgens het Britse persbureau PA.

De VS beschuldigen Assange van samenzwering met klokkenluidster Chelsea Manning. Manning had WikiLeaks -toen nog als Bradley Manning- honderdduizenden geheime militaire documenten doorgespeeld. Het ging over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan.

Pas woensdag werd Assange in Londen tot 50 weken gevangenisstraf veroordeeld wegens het jarenlang overtreden van borgtochtverplichtingen en het ontwijken van de politie. Hij was in 2012 naar de Ecuadoriaanse ambassade gevlucht nadat hij tevergeefs had geprobeerd zijn uitlevering aan Zweden stop te zetten. Daar liep een onderzoek tegen hem op beschuldiging van verkrachting. Het onderzoek is inmiddels stopgezet.

Assange heeft altijd volgehouden dat de aantijgingen in Zweden enkel een voorwendsel waren om hem te kunnen uitleveren aan de VS. Hij had zich in 2010 ter beschikking gesteld van de politie, maar was op borgtocht weer vrijgekomen. Op 11 april werd Assange uiteindelijk opgepakt, nadat de regering in Quito hem zijn asiel in de Londense ambassade had ingetrokken. Lange tijd hadden de Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten niet bevestigd of er een aanklacht tegen Assange zou worden ingediend.

Maar nu zou zijn vrees snel kunnen worden bewaarheid: op 30 mei staat de volgende hoorzitting op de rol. Inmiddels hebben een twintigtal deels gerenommeerde Zwitserse advocaten en andere voorstanders geëist dat hun land Julian Assange asiel verleend. Zij lanceerden donderdag een oproep aan de regering in Bern met een veertigtal handtekeningen. Assange kan geen eerlijke rechtszaak in de VS verwachten, schrijven de ondertekenaars van het Zwitserse initiatief.

Hij wordt bedreigd met folterpraktijken en mogelijk de doodstraf. Hij is een onderzoeksjournalist die oorlogsmisdaden aan het licht heeft gebracht. 'Zijn arrestatie is niet alleen een schending van de persvrijheid, maar betekent in het licht van de dreigende sancties -foltering en de doodstraf- de de facto herinvoering van de censuur', schrijven ze.