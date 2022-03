De wijk van de Holocaust Gedenkplaats Babi Yar werd getroffen bij een Russische aanval op de tv-toren van Kiev dinsdagmiddag. 'Poetin probeert de Holocaust te vervormen en te manipuleren,' zegt Nathan Sharansky, het hoofd van het Babi Yar Holocaust Memorial Center.

Er zijn volgens de Oekraïense autoriteiten zeker vijf mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters.

Sharansky zei dat Vladimir 'Poetin probeert de Holocaust te vervormen en te manipuleren om een illegale invasie van een soeverein, democratisch land te rechtvaardigen.'

Video of the damage to the Babyn Yar memorial and Jewish cemetery from Ukraine State Emergency Services. pic.twitter.com/iR7XKiMRjN — Lahav Harkov (@LahavHarkov) March 1, 2022

Poetin heeft vulgair anti-nazi rethoriek geïnstrumentaliseerd Nathan Sharansky

Babi Yar is nu een openbaar park met Holocaust herdenkingstekens. Het was destijds een ravijn. 33.771 Joden werden daar op 29 en 30 september 1941 geëxecuteerd door SS-Einsatzgruppen en Duitse politiebataljons. Ze waren daarvoor van hun bezittingen en kleding beroofd. Halfnaakt moesten ze op de warme lichamen van lotgenoten die voor hen waren neergeschoten, gaan liggen met het gezicht naar beneden in het ravijn. Ten slotte bliezen de Duitsers de wanden van het ravijn op. Zodoende verdwenen alle lijken in een massagraf.

Sovjetkrijgsgevangenen dekken het Joodse massagraf toe op 1 oktober 1941 © Commons

Het moorden duurde echter nog twee jaar langer. Naast andere Oekraïense Joden kwamen in het totaal 150.000 mensen om waaronder ook geestelijk gehandicapten, krijgsgevangenen, Roma en Oekraïense nationalisten.

Het Yad Yashem Memorial Center in Jerusalem en de Israelische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid hebben de aanvallen veroordeeld, bericht The Jersulem Post. Yad Yashem riep om geschiedenis accuraat te herinneren en 'moraallessen waarachtig om te zetten.'

In oktober werd een kunstwerk van de Joods-Servische kunstenares Marina Abramovic ingewijd met tal van prominente gasten waaronder de Israelische president Isaac Herzog en Duitse president Frank-Walter Steinmeier.

Tachtig jaar later is het gedenken van Babi Yar nog altijd problematisch is. Tijdens de Sovjettijd was de Holocaust taboe en vulden de autoriteiten het ravijn op met puin van de lokale baksteenfabriek. Er werd snel een park aangelegd voor buurtgenoten om te recreëren. Niets mocht meer herinneren aan de massaslachting. Het verhaal pastte namelijk niet in de kraam van de Communistische Partij. Het lijden van de Sovjetbevolking als geheel stond voorop.

