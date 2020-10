De naam duikt telkens weer op in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen: de Proud Boys. Wie zijn deze trotste jongens en waarom voelen ze zich gesteund door president Trump?

Alhoewel de Proud Boys sinds hun oprichting in 2016 al vaker in het nieuws kwamen, stonden ze na het verkiezingsdebat tussen president Trump en zijn uitdager Joe Biden opeens in het middelpunt van de belangstelling. Trump wilde ze op dat moment niet afkeuren, maar zei 'The Proud Boys? Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a left-wing problem'. De Proud Boys waren in hun nopjes en een van de Proud Boys, Joe Biggs, postte online dat de president ze eigenlijk vroeg 'to go f---- them up. President Trump told the proud boys to stand by because someone needs to deal with ANTIFA... well sir! we're ready!!'.De Proud Boys zijn een extreemrechtse groepering en vechtclub, als grap genoemd naar het liedje 'Proud of your Boy' uit de Disney musical Aladdin. De Canadees Gavin McInnes, één van de stichters van Vice Media, startte de club tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 'uit frustratie over de vervrouwelijking van de cultuur en politiek'. Zo is de groep voor het recht op wapens, tegen feminisme, voor het sluiten van de grenzen en tegen multiculturalisme. Veel van hun ideeën komen overeen met die van Trump. Alhoewel McInnes altijd heeft beweerd niet racistisch te zijn en zwarte leden toe te laten tot de club, doen zijn banden met 'white supremacy'-groepen en online uitingen anders vermoeden. Zo beweert hij dat racisme, seksisme en homofobie eigenlijk niet bestaan, maakte hij video's met namen als '10 things I hate about Jews' en deed hij de uitspraak 'Ik houd van blank zijn en het is iets om erg trots op te zijn. Ik wil niet dat onze cultuur verdunt. We moeten de grenzen sluiten en iedereen laten assimileren in een westerse, blanke, Engelssprekende manier van leven.'McInnes heeft er ook nooit een geheim van gemaakt geweld te verheerlijken. Zo zegt hij in een interview met Vox in 2017: 'Ik wil geweld, ik wil klappen in het gezicht. Ik ben teleurgesteld in Trump supporters omdat ze niet genoeg klappen uitdelen.' Deze video spreekt boekdelen. Dat is dan ook de reden waarom de Proud Boys telkens weer in het nieuws komen en waarom Facebook, Instagram, Twitter en YouTube de groep verbannen hebben. Ze zoeken vooral de gewelddadige confrontatie op met Antifa en Black Lives Matter-demonstranten zoals de afgelopen tijd in Portland in Oregon. In 2018 liep een gevecht met antifascistische activisten in Manhattan zo uit de hand dat twee Proud Boys tot vier jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. Dat is ook het moment dat McInnis terugtrad als voorzitter van de club omdat het om juridische redenen beter zou zijn. Sindsdien is de Cubaans-Amerikaan Enrique Tarrio de leider van de club. Hij is tegelijk de voorzitter in Florida van de 'Latinos for Trump' organisatie. Om lid te mogen worden van de Proud Boys moet je vier stadia doorlopen. Het begint eenvoudig met jezelf openlijk een Proud Boy te noemen en de eed 'Ik ben een trotse westerse chauvinist. Ik weiger me te verontschuldigen voor het creëren van de moderne wereld' af te leggen. In de tweede fase moet een aspirant-lid masturbatie afzweren en terwijl hij door andere Proud Boys in elkaar gemept wordt de namen van vijf soorten ontbijtgranen opsommen. Ze noemen dit de 'cereal beat-in'. Tijdens het derde stadium moet je een Proud Boys-tatoeage laten zetten. Maar om volwaardig lid te mogen worden, moet je ook het vierde stadium afronden: een Antifa-lid in elkaar slaan. Met zoveel nadruk op geweld is het niet vreemd dat veel Republikeinen zich ongemakkelijk voelden toen Trump ze niet wilde veroordelen tijdens het debat met Joe Biden. Twee dagen na het debat kiest Trump dan ook eieren voor zijn geld door te zeggen: 'Ik veroordeel de KKK (Ku Klux Klan). Ik veroordeel alle blanke racisten. Ik veroordeel de Proud Boys. Ik weet niet veel over de Proud Boys, bijna niets, maar ik veroordeel het.'