Joe Biden beloofde tijdens een verkiezingsdebat in maart een vrouw als zijn running mate te kiezen. De vraag is: wie wordt het?

Met de Democratische nominatie zo goed als op zak, is Joe Biden begonnen aan de zoektocht naar zijn running mate, de kandidaat voor het vice-presidentschap. Afgelopen week stelde hij voor die zoektocht een task force samen. Hij heeft aangegeven 'veel vroeger dan normaal' een aankondiging over zijn vice-presidentskandidaat te willen doen. 'Normaal' is vlak voor de Democratische conventie, die oorspronkelijk in juli gehouden zou worden maar door de coronacrisis is uitgesteld naar augustus. Tijdens een debat met Bernie Sanders op 16 maart (het laatste debat voordat Sanders de handdoek in de ring gooide) beloofde Biden een vrouw te kiezen als zijn vice-president (hij beloofde ook de eerste zwarte vrouw in het Hooggerechtshof te benoemen, als hij de kans krijgt). Welke vrouwen maken kans om op het stembiljet terecht te komen? En wat zijn de argumenten voor en tegen hen?Voor: Als Biden de Democratische partij wil herenigen na het intensieve voorverkiezingstraject, zou Elizabeth Warren de juiste keuze zijn. Warren is progressiever dan Biden, maakt zich sterk voor zaken als Medicare-for-all (universele gezondheidszorg verzorgd door de staat) en het opbreken van de dominante technologiebedrijven, en zou op die manier de Sanders-supporters kunnen aanspreken. Wat de Democraten koste wat kost willen voorkomen is dat teleurgestelde progressieve Democraten in november thuis blijven, omdat Joe Biden hen niet aanspreekt. Warren zou dat kunnen voorkomen. Tegen: Warren leek aanvankelijk een zeer kansrijke presidentskandidaat, maar naarmate de campagne vorderde verloor ze aan populariteit. Ze moest het onder andere afleggen tegen haar grote concurrent Bernie Sanders. Ze werd derde in haar thuisstaat Massachussetts, wat als een grote nederlaag werd gezien. Een andere belangrijke reden dat Biden Warren mogelijk niet kiest, is dat ze senator is. Daarmee heeft ze weliswaar de nodige politieke ervaring, maar als ze als vice-president verkozen zou worden, moet ze haar Senaatszetel opgeven. Daarvoor wordt dan een speciale verkiezing gehouden, die mogelijk door een Republikein gewonnen zou worden. De Democratische partij zou wel eens kunnen besluiten dat ze de zetel van Warren niet willen riskeren, omdat ze hopen dit jaar een meerderheid in de Senaat te krijgen, of ten minste de huidige minderheid te verkleinen. Voor: Als presidentskandidaat raakte Amy Klobuchar bekend onder een grotere groep Amerikanen. Vooral gematigde Democraten en onafhankelijke kiezers leken geïnteresseerd in haar pragmatische boodschap. Ze komt bovendien uit Minnesota, in het midwesten van Amerika. Daar is ze populair en de hoop is dat ze staten als Minnesota, Michigan en Wisconsin voor de Democraten zou kunnen winnen. Tegen: Tijdens de campagne werd bekend dat Klobuchar als een strenge, soms grove baas gezien wordt. Zelf zegt ze 'veeleisend' te zijn, maar Biden wil mogelijk het risico niet nemen dat er tijdens de campagne verhalen van oud-werknemers van Klobuchar naar buiten komen die haar in een kwaad daglicht stellen. Zeker niet omdat Biden zelf al te maken heeft met klachten van seksueel ongepast gedrag. Daarnaast is Klobuchar net als Warren senator. Hetzelfde argument voor het vasthouden van de zetel voor de Democraten is dus van toepassing. Voor: Nog een tegenkandidaat van Biden in de voorverkiezingen. Harris staakte haar campagne echter al voordat er daadwerkelijk verkiezingen plaatsvonden. Harris, die gematigd populair is in haar thuisstaat Californië, heeft in rap tempo een reputatie opgebouwd als strenge ondervrager in Senaatszittingen. Vooral haar ondervraging van toenmalig kandidaat voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh wordt door vrouwenrechtenactivisten als zeer positief gezien. Met Harris zou Biden bovendien een niet-witte vrouw in het Witte Huis krijgen. Dat is aantrekkelijk voor een Democratische partij waar identity politics nog altijd een grote rol speelt.Tegen: Harris en Biden haddens tijdens een verkiezingsdebat vorige zomer een verhitte discussie over busing, de praktijk waarbij lokale overheden bussen inzetten om zwarte kinderen uit achterstandswijken naar witte scholen in rijkere buurten te brengen. Het is niet ondenkbaar dat de Republikeinen die discussie zullen uitvergroten in de campagne om een wig te drijven tussen de kandidaten. Daarnaast is Harris ook senator, maar het argument dat haar zetel mogelijk naar een Republikein zou gaan is minder relevant: Californië heeft sinds 1988 geen Republikein meer naar de Senaat gestuurd.Voor: Duckworth is een gematigde senator uit Illinois. Als strijdkracht in het leger raakte ze beide benen kwijt in de Irak-oorlog. Met haar militaire achtergrond zou ze een geloofdwaardige commander in chief zijn en vult ze Biden, met veel ervaring in buitenlandpolitiek maar geen militair verleden, goed aan. Duckworth is bovendien Aziatisch-Amerikaans, een minderheid die zeer ondergerepresenteerd is geweest in het Witte Huis.Tegen: Als bestuurder van het departement voor Veteranen in Illinois werd ze ervan beschuldigd wraak genomen te hebben op twee werknemers. De zaak werd geschikt voor 26.000 dollar en Duckworth werd nooit schuldig bevonden, maar het is een affaire die misbruikt kan worden in de campagne. Daarnaast is ook Duckworth een senator die haar zetel op zou moeten geven. Voor: Abrams is een vrouw met een rijk activistisch verleden. Ze is ook immens populair bij de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap en heeft een redelijke naamsbekendheid onder alle Democraten sinds ze in 2018 nipt de strijd om het gouverneurschap van Georgia verloor van de Republikein Brian Kemp. Sindsdien maakt ze zich sterk tegen wetten die stemmen moeilijker maken. (Die wetten zijn er vaak op gericht te verhinderen dat minderheden in grote getalen naar de stembus gaan, wat over het algemeen de Republikeinse partij ten goede komt.) Met Abrams zou Biden wellicht de notoir Republikeinse staat Georgia voor de Democraten kunnen winnen.Tegen: Abrams heeft weinig politieke ervaring. Ze was minderheidsleider in het parlement van de staat Georgia, maar daar blijft het bij. Op onderwerpen als buitenlandse politiek heeft ze eigenlijk geen kwalificaties. Dat wordt als hinderlijk gezien vanwege Bidens leeftijd (77 jaar). Het wordt niet als totaal onvoorstelbaar gezien dat Biden komt te overlijden tijdens zijn presidentschap en dat de vice-president het zou moeten overnemen.Voor: Als gouverneur van de staat Michigan staat Whitmer op dit moment volop in de schijnwerpers. In haar staat zijn er geregeld protesten over de corona-lockdownmaatregelen, die door sommige conservatieve Amerikanen als dictatoriaal worden gezien. Whitmer houdt echter stand en wordt als een van de sterke gouverneurs in de coronacrisis gezien - 57 procent van de Amerikanen waarderen haar leiderschap in de crisis, tegen 44 procent waardering voor Trump. Whitmer heeft bovendien een rijke politieke ervaring en komt net als Klobuchar uit het midwesten, waarmee ze belangrijke staten als Michigan, Wisconsin, Ohio en Pennsylvania zou kunnen winnen.Tegen: Michigan is een zwaar getroffen staat in de coronacrisis en het is mogelijk dat Whitmer haar gouverneurschap de komende maanden niet op een laag pitje wil zetten of afbreken. Omgekeerd willen Biden en de Democratische partij net als met de senatoren die hierboven genoemd worden mogelijk niet het risico lopen dat een Republikeinse gouverneur het stokje van Whitmer zou overnemen. Voor: Catherine Cortez Masto zou de eerste Latina-genomineerde voor het vice-presidentschap zijn - ze was in 2017 ook de eerste Latina in de Senaat. Aangezien de Latino-gemeenschap voor een belangrijk deel Bernie Sanders steunde, zou dat geen verkeerde handreiking zijn naar de gemeenschap. Zeeker in Cortez Masto's thuisstaat Nevada, waar Biden gigantisch verloor in de voorverkiezingen. Tegen: Cortez Masto is mogelijk de minst bekende naam in dit rijtje. Ze zit pas sinds 2017 in de Senaat. Dat geldt ook voor Kamala Harris (met wie Cortez Masto ook een verleden als openbaar aanklager deelt), maar Harris heeft zich in die tijd beter weten te profileren op een nationaal podium. Cortez Masto heeft bovendien pas op donderdag officieel een steunverklaring aan Biden gegeven. Het is afwachten of het Biden-kamp dat te laat vindt, of dat het juist gebeurde omdat Biden een signaal gegeven had dat Cortez Masto op een shortlist stond. Voor: Met veertien jaar in het Huis van Afgevaardigden en zeven in de Senaat, komt Baldwin in de buurt van Joe Biden wat betreft politieke ervaring. Ze is zonder meer gekwalificeerd. Ze zou de eerste openlijk lesbische kandidaat voor het vicepresidentschap zijn. En ze komt uit Wisconsin, een belangrijke staat voor het winnen van Donald Trump. Ook andere midwest-staten als Minnesota en Michigan zijn met Baldwin op het stembiljet binnen handbereik. Tenslotte staat Baldwin bekend als progressief, waarmee ze ontevreden Sanders-supporters mogelijk kan overhalen toch naar de stembus te gaan.Tegen: Buiten het midwesten is Baldwin minder bekend dan andere vrouwen uit die regio, zoals Amy Klobuchar of Gretchen Whitmer. Ze heeft ook minder ervaring met het vergrootglas waar ze onder zou komen te liggen als vicepresidentskandidaat. Maar het grootste bezwaar tegen Baldwin is er een die ze deelt met andere potentiële kandidaten: haar Senaatszetel zou overgenomen kunnen worden door een Republikein. Voor: De vrouw van oud-president is extreem geliefd onder de Amerikaanse bevolking - zelfs onder Republikeinse vrouwen. Ze heeft een enorme naamsbekendheid en ervaring met politiek, al is het via haar echtgenoot. Zelf heeft ze vooral een verleden in de juridische wereld. Biden heeft gezegd dat hij haar 'in a heartbeat' zou benoemen. Tegen: Obama heeft keer op keer gezegd geen interesse te hebben in een politieke functie.