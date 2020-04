De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor zogeheten immuniteitspaspoorten voor mensen die zijn hersteld van een besmetting met covid-19 en antistoffen in het bloed hebben. Enkele regeringen hadden voorgesteld zulke documenten uit te reiken, die hen bijvoorbeeld moeten toelaten vroeger aan de slag te gaan.

De WHO heeft echter nog 'geen bewijs' dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het cornonavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. Volgens de organisatie kunnen dergelijke documenten of gezondheidsverklaringen de verspreiding van het virus mogelijk zelfs in de hand werken. Standaardadviezen zouden door mensen dan misschien niet meer opgevolgd worden, waarschuwt de WHO zaterdag.

De organisatie stelt dat er al verschillende tests voor antilichamen op de markt zijn, maar dat hun accuraatheid en betrouwbaarheid nog verder moet worden geëvalueerd.

De WHO heeft echter nog 'geen bewijs' dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het cornonavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. Volgens de organisatie kunnen dergelijke documenten of gezondheidsverklaringen de verspreiding van het virus mogelijk zelfs in de hand werken. Standaardadviezen zouden door mensen dan misschien niet meer opgevolgd worden, waarschuwt de WHO zaterdag.De organisatie stelt dat er al verschillende tests voor antilichamen op de markt zijn, maar dat hun accuraatheid en betrouwbaarheid nog verder moet worden geëvalueerd.