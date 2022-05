WHO maakt melding van 348 besmettingen met mysterieuze hepatitis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft intussen al 348 gevallen van onverklaarbare hepatitis vastgesteld. Binnen de hypothese van de WHO staat het adenovirus centraal als mogelijk verklaring voor de mysterieuze ziekte die vooral kinderen treft.

Er zijn intussen al besmettingen gemeld in twintig landen. In totaal wachten 70 andere verdachte gevallen uit dertien landen nog op bevestiging door labotests. Slechts vijf landen hebben al meer dan vijf gevallen, maar in het Verenigd Koninkrijk waren er dan weer 160 besmettingen. In België zijn tot nu toe drie bevestigde besmettingen geregistreerd.

“Op dit moment blijven de belangrijkste hypotheses die met betrekking op het adenovirus, waarbij ook de rol van COVID belangrijk wordt geacht”, aldus Philippa Easterbrook van het werelwijde hepatitisprogramma. De meeste patiënten hadden gastro-intestinale klachten, zoals buikpijn, diarree, braken en geelzucht. Sommige gevallen leidden tot leverfalen en vereisten transplantatie.