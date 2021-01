De experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn vrijdag eindelijk aan het werk op het terrein, in het Chinese Wuhan, kunnen beginnen. Hun missie is de oorsprong van het coronavirus opsporen.

Donderdag mocht de groep experten na veertien dagen uit quarantaine. Vrijdagochtend hielden ze al overleg met Chinese wetenschappers, om vervolgens hun hotel in Wuhan te verlaten.

Bezoeken

De WHO bevestigde donderdag al dat de onderzoekers het instituut voor virologie in Wuhan zullen bezoeken. Al sinds het begin van de pandemie doen er hypotheses de ronde over dat instituut, als zou het virus daar ontsnapt zijn om vervolgens de hele wereld te besmetten. Voor die hypothese is tot op vandaag geen enkel tastbaar bewijs.

Ook de markt van Huanan staat op het lijstje van de WHO-experts. Op die markt, waar wilde dieren verkocht werden, werd covid-19 voor de eerste keer vastgesteld. Intussen is de markt al meer dan een jaar gesloten.

Daarnaast zullen de experts ook spreken met het zorgpersoneel dat als eerste met het virus te maken kreeg en met enkele van de eerste zieken.

Gevoelig

Welke bezoeken wanneer gepland staan, is onduidelijk. De tweets van de experts en van het WHO zijn de voornaamste informatiebron.

De Chinese autoriteiten reppen met zo goed als geen woord over dit bijzonder gevoelige bezoek. Lees ook De oorsprong van covid-19: hoe transparant wil China zijn?

Donderdag mocht de groep experten na veertien dagen uit quarantaine. Vrijdagochtend hielden ze al overleg met Chinese wetenschappers, om vervolgens hun hotel in Wuhan te verlaten.De WHO bevestigde donderdag al dat de onderzoekers het instituut voor virologie in Wuhan zullen bezoeken. Al sinds het begin van de pandemie doen er hypotheses de ronde over dat instituut, als zou het virus daar ontsnapt zijn om vervolgens de hele wereld te besmetten. Voor die hypothese is tot op vandaag geen enkel tastbaar bewijs.Ook de markt van Huanan staat op het lijstje van de WHO-experts. Op die markt, waar wilde dieren verkocht werden, werd covid-19 voor de eerste keer vastgesteld. Intussen is de markt al meer dan een jaar gesloten. Daarnaast zullen de experts ook spreken met het zorgpersoneel dat als eerste met het virus te maken kreeg en met enkele van de eerste zieken. Welke bezoeken wanneer gepland staan, is onduidelijk. De tweets van de experts en van het WHO zijn de voornaamste informatiebron. De Chinese autoriteiten reppen met zo goed als geen woord over dit bijzonder gevoelige bezoek. Lees ook De oorsprong van covid-19: hoe transparant wil China zijn?