De WHO spreekt vrijdag haar zorgen uit over het nieuwe coronavirus dat soms buiten China opduikt zonder dat duidelijk is hoe dat precies kan.

Er zijn dan bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat degene die besmet is, contact had met iemand die het virus al bij zich droeg. 'Hoewel het totaal aantal gevallen van Covid-19 buiten China betrekkelijk klein blijft, zijn we bezorgd over het aantal gevallen zonder duidelijk epidemiologisch verband, zoals een reisverleden naar China of contact met een bevestigd geval', zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ondertussen breidt het virus zich verder uit. In Iran zijn nog eens twee mensen overleden. In het land zijn nu al vier mensen bezweken aan het nieuwe virus.

In de Noord-Italiaanse regio Lombardije zijn nog eens acht nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat brengt het totale aantal infecties in de regio intussen op 14. Daarnaast zijn ook in de regio Veneto nog twee nieuwe gevallen geregistreerd. In een tiental Italiaanse gemeenten worden de openbare voorzieningen afgesloten om een verder verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Er zijn dan bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat degene die besmet is, contact had met iemand die het virus al bij zich droeg. 'Hoewel het totaal aantal gevallen van Covid-19 buiten China betrekkelijk klein blijft, zijn we bezorgd over het aantal gevallen zonder duidelijk epidemiologisch verband, zoals een reisverleden naar China of contact met een bevestigd geval', zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.Ondertussen breidt het virus zich verder uit. In Iran zijn nog eens twee mensen overleden. In het land zijn nu al vier mensen bezweken aan het nieuwe virus. In de Noord-Italiaanse regio Lombardije zijn nog eens acht nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat brengt het totale aantal infecties in de regio intussen op 14. Daarnaast zijn ook in de regio Veneto nog twee nieuwe gevallen geregistreerd. In een tiental Italiaanse gemeenten worden de openbare voorzieningen afgesloten om een verder verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.