Een wetsvoorstel om het Israëlische parlement te ontbinden heeft in een eerste lezing goedkeuring gekregen van de volksvertegenwoordiging. Een en ander kan leiden tot de vierde verkiezingen op twee jaar tijd.

Een meerderheid van de parlementsleden van de oppositiepartij Blauw en Wit stemde samen met de Likoedpartij van premier Benjamin Netanyahu voor het wetsvoorstel. Dit zou kunnen betekenen dat de coalitieregering zeven maanden na haar aantreden wordt ontbonden.

Er zijn nog drie lezingen nodig opdat het door de oppositie ingediende wetsvoorstel wet wordt.

Als er geen oplossing wordt gevonden voor de begroting, wordt het parlement automatisch ontbonden op 23 december, gevolgd door verkiezingen negen dagen later.

Minister van Wetenschap Izhar Schai van de Blauw-Witte partij zei woensdag op de radio dat hij pogingen doet om een alternatieve regering te vormen. 'Nieuwe verkiezingen zijn niet nodig als we deze regering kunnen vervangen door een ander', zei Schai.

De regering, pas gevormd in mei, kenmerkt zich door verdeeldheid, met name tussen de twee rivalen, de coalitiepartijen Blauw en Wit van minister van Buitenlandse Zaken Benny Gantz en Netanyahu's Likoed.

