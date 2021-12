Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn 'vastbesloten' de soevereiniteit van Oekraïne 'te doen respecteren'.

Dat heeft het Elysée maandag in het licht van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne gezegd.

Rusland wordt ervan beschuldigd een inval in buurland Oekraïne voor te bereiden, maar ontkent dat. De Franse president Emmanuel Macron en de leiders van de vier andere landen hebben nu in een mededeling laten weten dat ze zich engageren om op te treden teneinde de vrede en veiligheid in Europa te handhaven, aldus Parijs.

De verklaring komt er na een telefoongesprek tussen de vijf staatsleiders en aan de vooravond van een videoconferentie over de kwestie tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin. Maandag hadden de Amerikanen nog laten weten dat ze bereid zijn om hun militaire aanwezigheid in Oost-Europa op te voeren wanneer het tot een Russische aanval op Oekraïne komt. Biden waarschuwde Poetin ook voor de gevolgen van een dergelijke escalatie.

