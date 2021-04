Het Verenigd Koninkrijk, de VS en de NAVO zijn 'bezorgd' omtrent de Russische activiteiten aan de grens met Oekraïne.

Woordvoerder Ned Price van het State Department zei dat er ongerustheid is ontstaan na 'geloofwaardige berichten' over Russische troepenbewegingen aan de grens met Oekraïne en de Krim die door Moskou is geannexeerd. President Joe Biden heeft met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski gepraat en de VS blijven duidelijk bij het standpunt om Kiev bij te staan. 'We hebben Rusland om een uitleg voor deze provocaties gevraagd, maar meest belangrijk is dat wij onze Oekraïense partners een signaal van gerustelling hebben gestuurd', aldus Price.

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft maandag met Zelenski gepraat. ' Zij bespraken de significante ongerustheid van het Verenigd Koninkrijk over de recente Russische militaire activiteit aan de Oekraïense grens en in de illegaal geannexeerde Krim', aldus een woordvoerder van Johnson. 'De eerste minister zegde nog eens onze onwankelbarde steun aan de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit toe. Hij betuigde zijn solidariteit aan de regering van president Zelenski in het licht van deze destabiliserende activiteit en loofde de Oekraïense aanpak van de situatie.' 'Ze kwamen overeen nauw met de internationale partnes samen te werken om de situatie te observeren en ervoor te zorgen dat er geen verdere escalatie komt', aldus de woordvoerder.

Ook secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO heeft dinsdag met Zelenski gebeld en heeft hem naar eigen zeggen zijn 'diepe bezorgdheid' geuit omtrent de Russische activiteiten en de 'aanhoudende schendingen' van het staakt-het-vuren. 'De NAVO steunt vastberaden de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraîne en wij blijven vasthouden aan ons uitgebreid partnerschap', twitterde Stoltenberg.

Zelenski zelf heeft de NAVO dinsdag in een tweet opgeroepen werk te maken van een Oekraïens lidmaatschap van de Verdragsorganisatie en Moskou zodoende 'een echt signaal' te sturen. In Oekraïne zelf zijn twee regeringsoldaten gesneuveld na gevechten met pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Het leger beschuldigt de separatisten ervan met machinegeweren en granaatwerpers stellingen te hebben aangevallen.

