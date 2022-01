De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) is overeengekomen om 'zeer strenge sancties' in te voeren tegen Mali. Dat blijkt zondag uit de slotverklaring van de Ecowas-top in de Ghanese hoofdstad Accra.

De maatregelen komen er omdat de junta de organisatie van nieuwe verkiezingen heeft uitgesteld. De financiële middelen van Mali bij de Centrale Bank van de Ecowas worden ook bevroren. Bovendien zullen alle Ecowas-landen hun ambassadeur terughalen uit de Malinese hoofdstad Bamako.

In december had de organisatie al laten verstaan dat er sancties zouden volgen als de democratie in het land niet tegen eind februari 2022 zou worden hersteld via de organisatie van nieuwe verkiezingen. Mali had daarop in een officieel schrijven aan de Ecowas laten weten dat de volgende verkiezingen in het land pas binnen vier jaar zouden plaatsvinden. De West-Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders van de Ecowas-landen zeggen 'teleurgesteld' te zijn over die mededeling van het Malinese bewind. In de slotverklaring wordt de overgangsperiode van vier jaar 'totaal onaanvaardbaar' genoemd.

De Ecowas had het lidmaatschap van Mali al opgeschort na de staatsgreep van 18 augustus 2020. De organisatie stopte ook de financiële en commerciële uitwisselingen met het land. Maar de sancties werden weer opgeheven na de aanstelling van een overgansregering. Kolonel Assimi Goita, de leider van de militairen, besliste in mei van dit jaar echter om de president en premier weer af te zetten en zichzelf te benoemen tot overgangspresident. De Ecowas had het lidmaatschap van het land eerder al opnieuw geschort.

