De West-Afrikaanse bemiddelaar Goodluck Jonathan heeft van de sterke man van Mali, kolonel Assimi Goïta, toestemming gekregen om woensdag een ontmoeting te hebben met de overgangspresident en de premier, die maandag door het leger werden gearresteerd. Dat zegt een bron die nauw bij de bemiddeling betrokken is.

'We hebben groen licht gekregen voor een ontmoeting met de overgangspresident Bah Ndaw en zijn premier Moctar Ouane op woensdag', vertelde de bron dinsdagavond. Zij sprak zich uit over de zaak na een ontmoeting in Bamako tussen de vice-president van de overgangsregering, kolonel Assimi Goïta, en de delegatie onder leiding van Goodluck Jonathan.

De voormalige Nigeriaanse president is dinsdag naar de Malinese hoofdstad gestuurd voor een nieuwe bemiddelingspoging door de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas). Hij arriveerde een dag nadat het leger de overgangspresident en -premier en verscheidene hoge regeringsfunctionarissen had gearresteerd in wat neerkomt op een tweede staatsgreep in negen maanden tijd.

Assimi Goïta, leider van de coupplegers die vorig jaar president Ibrahim Boubacar Keïta ten val brachten, 'gaf ons maandag de redenen voor de interventie van hem en zijn mannen,' bevestigde een lid van de delegatie van Jonathan. 'Wij zijn hier om onze Malinese broeders te helpen een oplossing voor de crisis te vinden, maar het is duidelijk dat Ecowas snel, tijdens een toekomstige top, sancties zou kunnen afkondigen,' voegde hij eraan toe.

Kolonel Goïta verweet president Bah Ndaw en premier Moctar Ouane dat zij een nieuwe regering hebben gevormd zonder hem te raadplegen, hoewel hij als vice-president belast is met defensie en veiligheid, cruciale beleidsdomeinen in het onrustige land.

