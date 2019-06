De Amerikaanse geheime diensten hoeven geen verantwoording meer af te leggen als drones 'per ongeluk' burgers doden, zo besliste president Donald Trump onlangs. Onder zijn bewind nam het aantal aanvallen met drones alleen maar toe - nog meer dan onder zijn voorganger Barack Obama. Amerikaanse drones maakten sinds 2002 minstens 11.000 doden, onder wie 1500 burgers. Welk effect heeft dat op de operatoren die, op duizenden kilometers van hun doelwit, beslissen over leven en dood?

In het voorjaar van 2006 mag Christopher Aaron aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. In een lokaal zonder ramen moet hij twaalf uur per dag een muur van flatscreens bekijken met geheime livebeelden afkomstig van drones in oorlogsgebieden. Het lokaal bevindt zich in het Counterterrorism Airborne Analysis Center in Langley, Virginia, de antiterreurafdeling binnen de CIA.

