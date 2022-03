In de Oekraïense kerncentrale Zaporizja is een brand uitgebroken na beschietingen door Russische troepen. Een reactor zou ook geraakt zijn. Ondertussen is de situatie terug veilig nadat de brandweer toegang heeft gekregen tot de site. De hele nacht regende het internationale oproepen om de beschietingen te stoppen.

'Na beschietingen door Russische troepen op de kerncentrale Zaporizja, is een brand uitgebroken', aldus woordvoerder Andri Toez in een video die via Telegram is verspreid. Ondertussen is de brand in het opleidingsgebouw van de kerncentrale geblust, melden de Oekraïense noodhulpdiensten.

'Om 6.20 uur (lokale tijd, of 5.20 uur Belgische tijd, nvdr.) is de brand in het opleidingsgebouw van de Zaporizja-kerncentrale in Enerhodar geblust. Er zijn geen slachtoffers', aldus de noodhulpdiensten

Zaporizja levert een kwart van de stroom in Oekraïne en is de grootste kerncentrale van Europa.

Onder meer de Amerikaanse president Joe Biden en de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Rafael Mariano Grossi spraken hun bezorgheid uit. Biden riep op om de brandweer toe te laten tot site. De Britse premier Boris Johnson wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Zelenski beschuldigt Moskou van 'nucleaire terreur'.

Toez zei eerder dat de brandweer door de beschietingen niet bij de brandhaard geraakte en een reactor van de centrale ook getroffen was, aldus Ostoroznho Novostin het Telegramkanaal van Dozhd, één van de Russische media die recentelijk door de Russische regering uit de ether genomen werd.

Dat wordt bevestigd door de brandweer. De Oekraïense reddingsdiensten zeiden vannacht dat de Russische soldaten hen verhinderen om de brand aan de kerncentrale van Zaporizja te blussen. 'De indringers staan niet toe dat de eenheden van de Oekraïense openbare reddingsdiensten beginnen met het blussen van de brand,' zo staat in een boodschap op Facebook volgens het Belgisch persagentschap Belga.

Hij zei verder dat er geen dreiging was op radioactieve bestraling. Experten zouden op Oekraïense televisie verklaard hebben dat het bijna onmogelijk is om de reactor op te blazen. Daarmee spraken ze de minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba tegen, die op Twitter waarschuwde voor een catastrofe '10 keer groter dan Tsjernobyl.'

Live stream Zaporizja

IAEA: 'Geen verandering stralingsniveau'

De Oekraïense nucleaire regulator meldt aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat er geen verandering in de stralingsniveaus is gerapporteerd. Dat meldt het IAEA op Twitter.

'Oekraïne vertelt het IAEA dat de brand op de site (...) geen 'essentiële' uitrusting heeft getroffen', zegt de internationale organisatie nog. 'Het personeel van de centrale neemt mitigerende maatregelen.'

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Rafael Mariano Grossi, algemeen directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), wil zelf naar Tsjernobyl gaan om er met Rusland en Oekraïne te praten over een kader rond nucleaire veiligheid. Dat heeft hij vrijdag gezegd tijdens een persconferentie.

De burgemeester van de nabijgelegen stad Enerhodar, Dmitro Orlov, deed via de berichtendienst een oproep om de gevechten uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk stop te zetten. De burgemeester had eerder nog melding gemaakt van ongeveer 100 Russische militaire voertuigen in het gebied.

De kerncentrale is de grootste van Europa. Russische troepen probeerden de centrale de afgelopen dagen te veroveren. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) had de strijdende partijen opgeroepen om af te zien van geweld in de omgeving van de kerncentrale.

NAVO scherp De aanval op de Oekraïense kerncentrale Zaporizja bewijst de 'roekeloosheid' van de Russische oorlog in Oekraïne. Dat zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, vrijdag na aankomst bij het hoofdkwartier in Brussel. De ministers van Buitenlandse Zaken van de dertig NAVO-landen zijn vrijdag bijeen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In een korte verklaring voor de vergadering begon, veroordeelde Stoltenberg ook de Russische aanvallen op burgers. 'Dit moet stoppen. Rusland moet zijn troepen terugtrekken.' De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken benadrukte dat de NAVO niet in oorlog is met Rusland. 'Maar als het conflict naar ons komt, zijn we daar klaar voor en zullen we elk stukje grondgebied van de NAVO verdedigen.'

