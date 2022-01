Wereldwijd worden meer dan 360 miljoen christenen "ernstig vervolgd en gediscrimineerd" wegens hun geloofsovertuiging. Dat zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar een Ranglijst Christenvervolging publiceert.

'De vervolging heeft een recordhoogte bereikt', zegt Patrick Victor, de directeur van Open Doors in Frankrijk en België. Tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021 hadden meer dan 360 miljoen christenen in 76 verschillende landen wegens hun religie te maken met schendingen, die varieerden van 'discrete dagelijkse onderdrukking' tot 'het meest extreme geweld'. Een jaar eerder trof de geloofsvervolging 340 miljoen christenen. De voorbije negen jaar is het aantal constant toegenomen.

De situatie is het ernstigst in Afghanistan. Door de machtsovername van de taliban heeft de vervolging van christenen er een 'nieuwe dimensie' bereikt, zo stelt de ngo. 'De taliban hebben documenten in handen gekregen die hen toelieten om sommige mensen te identificeren die zich bekeerd hadden tot het christendom. Ze zijn actief naar hen op zoek geweest', zegt Guillaume Guennec van Open Doors. 'De bekeerde mannen werden onmiddellijk gedood, de vrouwen of meisjes werden verkracht of uitgehuwelijkt.'

In de Ranglijst Christenvervolging neemt Afghanistan zo de eerste plek over van Noord-Korea, dat nu tweede staat. Daarna volgen Somalië, Libië, Jemen, Eritrea en Nigeria.

Maar Open Doors waarschuwt ook voor de steeds slechter wordende situatie in India. 'Hindoe-extremisten gebruiken sociaalnetwerksites (...) om valse informatie te verspreiden en op te roepen tot geweld tegen religieuze minderheden', wat bijdraagt tot het 'klimaat van intolerantie', zo klinkt het. De organisatie beschuldigt tot slot het Chinese regime ervan de coronacrisis te misbruiken om kerken definitief te sluiten. 'Kerken worden tijdens de lockdown gesloten samen met andere plaatsen die open zijn voor het publiek. Vervolgens maken de autoriteiten van de gelegenheid gebruik om hun officiële sluiting af te kondigen.'

