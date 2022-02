Wereldwijd houden de protesten tegen de Russische invasie in Oekraïne aan. Miljoenen betogers zijn zaterdag de straat opgegaan in onder meer Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Argentinië, Australië en Japan. Ook in België wordt er geprotesteerd.

In belangrijke steden van alle continenten komen mensen op straat om te protesteren tegen de Russische invasie. Zo hebben betogers zich in de Britse hoofdstad Londen verzameld bij de Russische ambassade. De muren van het gebouw werden er beklad met vals bloed en krijttekeningen van onder meer Oekraïense vlaggen. Meerdere demonstranten gooiden ook met eieren. Ook in de Duitse stad München werd er geprotesteerd aan de Russische ambassade, en hebben betogers de ingang besmeurd met rode verf.

Verder trekken ook in Parijs, Rome, Wenen, Montréal, New York en Tokio grote groepen betogers door de straten, met spandoeken, protestborden en tientallen Oekraïense vlaggen. Slogans als 'Stop de oorlog', 'Poetin, ga naar huis', 'Make love, not war', worden zowat bij elk protest gescandeerd.

Protest in Brussel

In Tbilisi, de hoofdstad van de ex-sovjetrepubliek Georgië, waren de protesten zwaar. Daar kwamen vrijdagavond zo'n 30.000 mensen op straat. De Russische inval brengt bij hen herinneringen naar boven aan 2008, toen Georgië zelf het slachtoffer werd van een Russische invasie.

Ook in België komen mensen massaal de straat op. Zaterdagvoormiddag is op het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal een vredesbijeenkomst gehouden om te vragen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stopt. Iets later zijn ook zo'n 3.000 manifestanten samengekomen aan het gebouw van de Permanente Vertegenwoordiging van Rusland bij de EU in Brussel.

Al snel na het uitbreken van de oorlog, ten slotte, vonden ook in Rusland zelf protesten plaats. Volgens de mensenrechtenorganisatie OVD-Info zijn daarbij enkele duizenden betogers gearresteerd.

