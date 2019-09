In New York is een grote mensenmassa op de been voor de plaatselijke klimaatstaking. Activiste Greta Thunberg, die het New Yorkse protest later op vrijdag nog zal toespreken, zegt dat er naar schatting 250.000 mensen aanwezig zijn. Het park waar de betoging wordt gehouden is door de drukte afgesloten.

Eerder op vrijdag sprak Bill de Blasio, de burgemeester van New York, nog van 60.000 aanwezigen. Er zijn vooral veel jongeren bij de klimaatstaking. De scholen in New York hebben hun leerlingen toestemming gegeven om vrijaf te nemen om bij de mars aanwezig te zijn.