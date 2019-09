De derde Global Strike for Future is de comeback van Youth for Climate in het straatbeeld.

Boegbeeld Anuna De Wever heeft er duidelijk zin in. 'Ik heb er zin in. We waren de hele zomer weg uit het straatbeeld en dan was er het grote drama met Pukkelpop en Kyra Gantois. Dat is jammer want dit moest onze grote comeback zijn. Ik ben heel blij om hier vandaag te staan met al deze mensen die er in geloven', vertelt De Wever.

Youth for Climate zal vanaf nu opnieuw maandelijks op straat komen met een mars om de klimaatcrisis aan te kaarten. Zelf trekt Anuna De Wever volgende week voor drie maanden naar Latijns-Amerika, maar de acties gaan door. Er is nog steeds werk aan de winkel.

'Er is bijna nog niets gebeurd in België. In al de Europese klimaatrapporten die binnen kwamen zag je dat België over de hele lijn gebuisd is. Het is een ramp. Ik had vooral gedacht dat ze ambitie zouden getoond hebben. Je kan de wereld niet veranderen van de ene op de andere dag, maar de 'sense of urgency' is er nog niet bij de politici. Daarom begin ik bijna te panikeren. Het gaat ook echt over mijn toekomst.'

Sommige stemmen binnen de klimaatbeweging stellen dat het protest niet radicaal genoeg is. Naar het evenbeeld van de protesten in Hong Kong vinden klimaatgroepen als Exctinction Rebellion dat ze zich explicieter mogen manifesteren. 'Als je iets voor het klimaat doet, is het nooit goed. In het begin was het te radicaal, omdat we aan het spijbelen waren en nu zijn we plots niet radicaal genoeg. We moeten gewoon zien dat de massa mee is en zoveel mogelijk mensen mee in dit verhaal gaan', vindt De Wever.

'De nieuwe marsen zijn er om te bewijzen dat er veel mensen zijn die willen dat er iets verandert. Het draagvlak is nooit groter geweest. We zijn hier nu om te zeggen: we geven niet op', besluit De Wever.